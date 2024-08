Sáng 22/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục phiên chất vấn nhóm lĩnh vực: Tư pháp; nội vụ; an ninh, trật tự, an toàn xã hội; thanh tra; tòa án và kiểm sát.

Trả lời câu hỏi liên quan đến việc phòng, chống tội phạm mạng, tội phạm công nghệ cao, Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang nhấn mạnh, vấn đề tội phạm mạng, sử dụng công nghệ cao là thách thức an ninh phi truyền thống của Việt Nam và các nước trên thế giới.

Hiện nay, Liên Hợp Quốc đang đề xuất Hiệp định tội phạm mạng quốc tế. Hiệp định này sẽ ký trong thời gian tới và Bộ Công an sẽ là một trong các thành viên tham gia ký kết.

Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang. Ảnh: QH

Bộ trưởng Lương Tam Quang cho rằng loại tội phạm này có 3 đặc điểm khiến việc phát hiện và xử lý trở nên khó khăn. Đó là: Không biên giới, tính ẩn danh cao, trình độ công nghệ cao và hầu hết trên đời thực có cái gì thì không gian mạng có cái đó; thậm chí đời thực có một, không gian mạng có thể nhân lên nhiều lần.

Do vậy, giải pháp đấu tranh với loại tội phạm này cũng “phải có tính đặc thù”.

Bộ trưởng nhấn mạnh đến việc phải hoàn thiện hành lang pháp lý, tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, điều tra xử lý nghiêm.

Cụ thể, đẩy mạnh ứng dụng tài khoản định danh điện tử của công dân. Đây được xem là "căn cước trên không gian mạng" để xác thực danh tính khi tham gia các hoạt động phục vụ Nhà nước, hạn chế tình trạng nặc danh, lừa đảo.

Cùng với đó là giải pháp ứng dụng kết nối dữ liệu quốc gia về dân cư để kịp thời xác thực thông tin, làm sạch tài khoản ngân hàng, loại bỏ các tài khoản ảo, làm sạch thuê bao di động, loại bỏ sim rác. Qua đó hạn chế tội phạm sử dụng công nghệ cao, nhất là tội phạm lừa đảo.

Theo ông Lương Tam Quang, ngành công an đang củng cố, nâng cao tiềm lực của lực lượng an ninh mạng, phòng, chống tội phạm công nghệ cao.

Bên cạnh đó, Bộ Công an cũng đã bố trí lực lượng an ninh mạng, phòng chống tội phạm công nghệ cao tại công an 63 tỉnh, thành. Đây là lực lượng chủ công, đồng thời, các lực lượng khác của Bộ Công an cũng được nâng cao kỹ năng, phương tiện để đấu tranh tội phạm công nghệ cao theo hệ đối tượng đấu tranh của mình.

Nếu thực hiện các giải pháp đột phá nêu trên sẽ tạo chuyển biến tích cực thời gian tới.

Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang khuyến cáo cử tri, người dân tự mình nâng cao ý thức cảnh giác, tự phòng, tự đề kháng để phòng ngừa tội phạm sử dụng công nghệ cao, lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đề cao cảnh giác khi nhận điện thoại của người lạ. Người dân cần thường xuyên cập nhật tính năng bảo mật và quyền riêng tư trên các tài khoản mạng xã hội.

Ông lưu ý, không cung cấp thông tin cá nhân, số điện thoại, số tài khoản ngân hàng cho bất kỳ đối tượng nào khi chưa biết rõ nhân thân, lai lịch người đó.

Đồng thời, cần rà soát thận trọng, kiểm tra kỹ thông tin khi giao dịch trực tuyến, điện tử. “Trường hợp nghi ngờ tội phạm thì kịp thời thông báo cho cơ quan nơi gần nhất để được hướng dẫn, giải quyết”, Bộ trưởng cho hay.

Tại phiên chất vấn trước đó vào chiều 21/8, đại biểu Nguyễn Anh Trí (đoàn Hà Nội) nêu ý kiến của cử tri cho rằng Chính phủ cần tổ chức lực lượng nhiều hơn, bài bản hơn, đầy đủ hơn để đủ sức ngăn chặn tội phạm trên mạng. Ông Trí đặt câu hỏi về quan điểm trong việc tổ chức lực lượng để phòng, chống tội phạm trên mạng thời gian tới.