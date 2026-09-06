Bộ GD-ĐT vừa ban hành quyết định về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2026-2027 của ngành giáo dục.

Theo đó, Bộ GD-ĐT xác định một trong những nhóm nhiệm vụ trọng tâm là tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông; tăng cường kỷ cương và bảo đảm an toàn trường học.

Cụ thể, ngành giáo dục tiếp tục tinh giản nội dung, nâng cao chất lượng giờ học chính khóa, tổ chức dạy học 2 buổi/ngày phù hợp điều kiện thực tế; tăng cường thực hành, trải nghiệm, giáo dục STEM, ngoại ngữ, năng lực số, ứng dụng AI có chọn lọc, nghệ thuật và giáo dục thể chất...

Ngoài ra, các cuộc thi không cần thiết, cùng hồ sơ, sổ sách, hội họp không phục vụ chuyên môn, sẽ được cắt giảm để giáo viên tập trung cho chuyên môn.

Chương trình giáo dục, sách giáo khoa được sửa đổi đồng bộ, đáp ứng yêu cầu mới; tăng cường giáo dục lịch sử, văn hóa dân tộc, truyền thống yêu nước, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, sức khỏe và trách nhiệm xã hội cho học sinh, sinh viên; xây dựng môi trường giáo dục kỷ cương, nền nếp, lành mạnh, “thầy ra thầy, trò ra trò”.

Bên cạnh đó, ngành giáo dục tiếp tục đổi mới công tác thi, kiểm tra, đánh giá theo hướng thực chất, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của người học. Mô hình thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh đại học, cao đẳng được hoàn thiện theo hướng gọn nhẹ, công bằng, minh bạch, giảm áp lực và chi phí xã hội, đồng thời bảo đảm nghiêm túc, an toàn, phòng, chống gian lận, tiêu cực. Kiên quyết khắc phục bệnh thành tích; tăng cường kỷ cương trong dạy học, thi, tuyển sinh và quản lý dạy thêm, học thêm.

Học sinh tại một trường THPT tại Hà Nội. Ảnh: Thanh Hùng.

Một nhiệm vụ khác là chủ động phòng, chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em và tệ nạn xã hội; tăng cường tư vấn tâm lý, y tế trường học; bảo vệ trẻ em trước nguy cơ bạo lực, xâm hại trên môi trường mạng và nghiên cứu các giải pháp bảo đảm môi trường số an toàn cho trẻ vị thành niên.

Cùng với đó, ngành giáo dục siết chặt kỷ cương, bảo đảm an ninh, an toàn trường học và an toàn thực phẩm. Người đứng đầu cơ sở giáo dục được yêu cầu nâng cao trách nhiệm, các trường thực hiện nghiêm quy trình kiểm soát an toàn thực phẩm, bảo đảm chất lượng và dinh dưỡng bữa ăn học đường.