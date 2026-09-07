Chưa đủ điều kiện pháp lý để tổ chức bán trú

Ngày 7/9, một số trường học trên địa bàn TPHCM thông báo chưa thể tổ chức bán trú cho học sinh để học 2 buổi/ngày.

Tại Trường Tiểu học Hùng Vương, phường Tân Hòa, nhà trường cho biết việc tạm thời chưa tổ chức bán trú nhằm bảo đảm các yêu cầu về an toàn thực phẩm, đồng thời có thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng về cơ sở vật chất, nhân sự quản lý và chăm sóc học sinh.

Trước đó, thực hiện sắp xếp trường học tại TPHCM, UBND phường Tân Hòa đã triển khai đề án sắp xếp mạng lưới các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Trường Tiểu học Chi Lăng được sáp nhập vào Trường Tiểu học Hùng Vương. Sau sắp xếp, Trường Tiểu học Hùng Vương có trụ sở chính tại số 2 đường Hưng Hóa, một phân hiệu tại số 11 đường Hưng Hóa và một điểm trường tại số 9 đường Khai Trí. Theo thông tin nhà trường công bố, trường mới có 1.029 học sinh, trong đó 935 em đăng ký bán trú. Tuy nhiên, trường chưa hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết để ký hợp đồng với các đơn vị cung cấp thực phẩm, suất ăn.

Ngày 2/9, Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Hùng Vương gửi thư ngỏ tới toàn thể phụ huynh, mong được thấu hiểu, đồng hành trong giai đoạn chuyển tiếp sau sắp xếp. Nhà trường khẳng định dù có thay đổi về tổ chức, hoạt động dạy học, chương trình, sách giáo khoa và các hoạt động khác tại các điểm trường vẫn được duy trì ổn định.

Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, phường Khánh Hội, được thành lập trên cơ sở hợp nhất các Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, Lý Nhơn và Đống Đa. Theo thông báo giáo viên chủ nhiệm gửi phụ huynh, trường chính thức hoạt động từ ngày 1/9/2026 nhưng đang khẩn trương hoàn thiện các thủ tục pháp nhân như con dấu, tài khoản và đồng bộ cơ sở vật chất. Đồng thời, để tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm, nhà trường phối hợp với UBND phường Khánh Hội thẩm định hồ sơ pháp lý của các đơn vị cung cấp thực phẩm, suất ăn. Vì vậy, công tác bán trú tạm thời chưa thể triển khai trong những tuần đầu năm học.

Nhà trường mong phụ huynh thông cảm, chủ động sắp xếp thời gian đưa đón học sinh học 2 buổi/ngày. Khi hoàn tất các thủ tục và đủ điều kiện an toàn, trường sẽ tổ chức lại bán trú và thông báo sớm tới phụ huynh.

Học sinh TPHCM vào năm học mới. Ảnh: Tuấn Hùng

Trong khi đó, Trường tiểu học Đặng Trần Côn, phường Vĩnh Hội, thông báo chưa tổ chức bán trú từ ngày 7/9 do đang sửa chữa.

Nhà trường cho biết khi công trình hoàn tất sẽ có thông báo về việc tổ chức bán trú. Trong thời gian này, học sinh học theo thời khóa biểu 2 buổi/ngày. Khối 1, 2, 3 kết thúc buổi sáng lúc 10h35 và buổi chiều lúc 16h25; khối 4, 5 lần lượt lúc 10h45 và 16h35. Phụ huynh ở xa hoặc không thể sắp xếp người đưa đón được hướng dẫn liên hệ giáo viên chủ nhiệm để tìm giải pháp hỗ trợ.

Nhiều trường khác tại TPHCM cũng thông báo chưa thể tổ chức bán trú từ ngày 7/9. Phần lớn trong số này là những trường vừa được sắp xếp lại.

TPHCM thực hiện sắp xếp mạng lưới trường lớp nhằm tổ chức lại các cơ sở giáo dục theo mô hình mới, nâng cao hiệu quả quản trị và sử dụng nguồn lực. Thành phố yêu cầu việc sắp xếp không được làm ảnh hưởng đến quyền học tập của học sinh và hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến hoạt động dạy học.

Giảm hơn 700 đầu mối, mô hình trường liên cấp tăng mạnh

Theo Sở GD-ĐT TPHCM, sau sắp xếp, tổng số cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn giảm từ 2.188 xuống còn 1.486, tức giảm 702 đơn vị, tương đương 32% và vượt mục tiêu ban đầu là giảm 657 đầu mối. Ngược lại, mô hình trường liên cấp tiểu học - THCS tăng từ 14 lên 44 trường. Mô hình này nhằm tăng khả năng chia sẻ, liên thông cơ sở vật chất và quản trị tại các địa bàn.

Việc sắp xếp cũng kéo theo thay đổi lớn về nhân sự. Số cán bộ quản lý giảm 2.745 vị trí, tương đương 46,7%. Với đội ngũ nhân viên hỗ trợ như kế toán, thủ quỹ, văn thư, có 123 người dôi dư, trong đó 70 người đã được bố trí công tác khác và 53 người được điều chuyển. Nhóm nhân sự hỗ trợ giáo dục khác dôi dư 102 người, đã bố trí công tác khác cho 91 người, còn 11 người tiếp tục được hỗ trợ để tìm vị trí phù hợp. Đến nay, 1.273 đơn vị đã hoàn tất thủ tục pháp lý sau sắp xếp, đạt khoảng 86%; 1.073 đơn vị kiện toàn xong nhân sự lãnh đạo chủ chốt, đạt khoảng 72%.

Trong khi bộ máy được tinh gọn, quy mô học sinh TPHCM tiếp tục tăng mạnh. Năm học 2026-2027, thành phố tăng thêm 96.258 học sinh, nâng tổng số lên hơn 2,62 triệu em. Mầm non tăng nhiều nhất với 46.982 trẻ; tiểu học tăng 11.863 học sinh; THCS tăng 14.941 và THPT tăng 22.472 học sinh. Trong bối cảnh một số địa bàn vẫn thiếu trường lớp, giáo viên, ngành giáo dục TPHCM đang chuyển trọng tâm từ đáp ứng quy mô học sinh sang tăng cường quản trị, với mục tiêu giữ vững chất lượng giáo dục trong quá trình sắp xếp lại mạng lưới.