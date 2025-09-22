Ngày 22/9, Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Ban Bí thư, ông Nguyễn Quang Dương, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trao quyết định của Ban Bí thư về việc điều động, chỉ định ông Bùi Văn Khắng - Thứ trưởng Bộ Tài chính tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Bùi Văn Khắng, Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Đ.X

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Quang Dương - Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương chúc mừng ông Bùi Văn Khắng được Ban Bí thư tin tưởng điều động, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh và giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Quang Dương bày tỏ tin tưởng ông Bùi Văn Khắng tiếp tục kế thừa thành quả, kinh nghiệm của các lớp lãnh đạo đi trước, sớm nắm bắt nhiệm vụ, công tác mới, nêu cao tinh thần trách nhiệm để cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Quảng Ninh thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Bùi Văn Khắng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương đã giao đảm nhiệm chức vụ Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Trên cương vị công tác mới, ông cho biết sẽ quyết tâm nêu cao tinh thần tận tâm cống hiến, phục vụ nhân dân, đem hết khả năng, kiến thức, tâm huyết để chung sức, đồng lòng cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, vượt mọi khó khăn, thách thức đưa tỉnh Quảng Ninh phát triển...

Ông Nguyễn Hoài Anh được bầu giữ chức Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa Ông Nguyễn Hoài Anh (48 tuổi), Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khoá 13, quê ở Đà Nẵng, vừa được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026.