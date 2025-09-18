Tại hội nghị, ông Huỳnh Quốc Việt - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau công bố quyết định của Ban Bí thư chuẩn y ông Hồ Thanh Thủy - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ giữ chức Phó bí thư Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải trao quyết định cho ông Hồ Thanh Thuỷ (bên phải). Ảnh: C.Đ

Ông Nguyễn Hồ Hải - Bí thư Tỉnh ủy mong ông Hồ Thanh Thủy tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sở trường, bản lĩnh, trí tuệ, chung sức chung lòng cùng với tập thể Ban Thường vụ và Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Ông Hồ Thanh Thủy, 50 tuổi, quê ở tỉnh Bạc Liêu (cũ), nay là tỉnh Cà Mau; trình độ thạc sỹ Xây dựng Đảng.

Ông từng kinh qua các chức vụ: Bí thư Huyện ủy Hòa Bình, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Bạc Liêu, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bạc Liêu.

Sau khi hợp nhất 2 tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau, ông Thủy giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Cà Mau từ ngày 1/7.