Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn nhấn mạnh, an toàn người bệnh là hằng số đạo đức trong y học. Tuy nhiên, do đặc thù là một hệ thống phức hợp, chỉ một sai sót nhỏ trong y tế có thể gây hậu quả nghiêm trọng cho người bệnh và ảnh hưởng đến niềm tin xã hội.

“Các báo cáo quốc tế cho thấy, cứ 10 người bệnh thì có hơn 1 người gặp sự cố y khoa. Tại các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình, ước tính mỗi năm có khoảng 134 triệu sự cố trong bệnh viện, gây ra khoảng 2,6 triệu ca tử vong, trong đó có tới một nửa có thể phòng ngừa”, ông Thuấn cho biết.

Không chỉ gây thiệt hại về sức khỏe, sự cố y khoa còn làm “đội” chi phí điều trị, ước tính chiếm từ 12-15% tổng chi tiêu y tế toàn cầu, tương đương khoảng 1.400-1.600 tỷ USD mỗi năm.

Riêng trong lĩnh vực nhi khoa, theo báo cáo của Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), sự cố tại Khoa Hồi sức tích cực nhi (PICU) chiếm tới 91,6% trong tổng số sự cố y khoa nhi. Cứ 6 trẻ điều trị tại PICU thì có 1 trẻ gặp ít nhất một sự cố y khoa.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ước tính, nếu cải thiện an toàn chăm sóc, có thể cứu sống 1 triệu trẻ sơ sinh mỗi năm. Ngày An toàn người bệnh thế giới năm nay, WHO kêu gọi hành động khẩn cấp để giảm thiểu những tổn hại có thể tránh được trong chăm sóc trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

Chăm sóc trẻ tại Khoa Điều trị tích cực Nội khoa, Bệnh viện Nhi Trung ương. Ảnh: BVCC

Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, trung bình mỗi tháng thực hiện hơn 2.100 ca phẫu thuật. 100% khoa đều thực hiện bảng kiểm an toàn trước phẫu thuật, giúp bệnh viện không ghi nhận sự cố y khoa liên quan đến mổ. Nhờ các quy trình chuẩn hóa và ứng dụng công nghệ, nhiều chỉ số đã cải thiện rõ rệt: sự cố nhầm thông tin người bệnh giảm từ 15 ca (tháng 6-7/2024) xuống 0 ca (tháng 9-10/2024).

Một khảo sát tại bệnh viện cho thấy, tỷ lệ vệ sinh tay càng cao thì tỷ lệ nhiễm khuẩn bệnh viện càng giảm. 6 tháng đầu năm 2025, với 99,6% tuân thủ vệ sinh tay, tỷ lệ nhiễm khuẩn bệnh viện chỉ còn 0,24%; nhiễm trùng máu liên quan đến đường truyền trung tâm (CLABSI) giảm còn 0,7%.

Kết quả tuân thủ vệ sinh tay và xu hướng nhiễm khuẩn bệnh viện tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Ảnh: Võ Thu

Bệnh viện cũng triển khai báo cáo sự cố không xử phạt, phân tích nguyên nhân gốc, cải tiến quy trình và đào tạo định kỳ. Nhờ những cải tiến, thời gian khám chữa bệnh giảm đáng kể: khám và kê đơn còn 69 phút, khám và chụp X-quang còn 63 phút, khám và xét nghiệm huyết học còn 57 phút. Năm 2024, bệnh viện không ghi nhận sự cố y khoa nghiêm trọng. Tỷ lệ người bệnh nội và ngoại trú hài lòng với dịch vụ khám chữa bệnh đều trên 97%.