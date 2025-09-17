Từ bệnh nhân trở thành bảo vệ bệnh viện

Ông Nguyễn Tiến Phúc (65 tuổi, quê Nam Định) - bảo vệ tại Khoa Khám bệnh theo yêu cầu, Bệnh viện K Tân Triều (Hà Nội), từng là bệnh nhân ung thư phổi giai đoạn 3, đã cắt một phần phổi nhưng vẫn kiên trì chạy bộ mỗi ngày.

Tháng 5/2017, khi cảm thấy cơ thể mệt mỏi kéo dài, ho nhiều dai dẳng, ông đến Bệnh viện K thăm khám và được chẩn đoán mắc ung thư phổi giai đoạn III. Khi nghe tới bệnh ung thư, ông Phúc đã rất sốc nhưng tin vào điều trị theo khoa học để giữ lại sự sống.

Đến tháng 7 năm đó, ông Phúc được phẫu thuật cắt một bên phổi tại Khoa Ngoại Lồng ngực. Tiếp đó, ông trải qua các đợt hóa chất và điều trị miễn dịch để ngăn ngừa tái phát.

Ông Phúc hướng dẫn cho người dân đến khám. Ảnh: Mạnh Trần.

Những ngày điều trị tại bệnh viện, ông Phúc không chỉ là một bệnh nhân mà còn chứng kiến tận mắt sự nỗ lực, tận tâm của đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế. Chính những điều đó đã khiến ông thêm yêu mến, trân trọng và có mong ước được làm việc tại đây.

“Tôi hay đến Khoa Nhi để tham gia hát hay các hoạt động từ thiện vui chơi cùng trẻ. Trò chuyện cùng những đứa trẻ ung thư, tôi quên mình là một bệnh nhân. Lúc đó, tôi bày tỏ nguyện vọng có thể làm công việc gì đó ở bệnh viện và một bác sĩ giới thiệu với công ty bảo vệ. Tôi được nhận vào làm bảo vệ tại Khoa Khám bệnh theo yêu cầu”, ông Phúc kể.

Từ đó đến nay đã 8 năm, ông kiên trì gắn bó với công việc của mình, bất kể sớm hôm, ngày nghỉ hay ngày thường. Công việc hằng ngày của ông Phúc gồm đón tiếp và hướng dẫn người bệnh tới khám, giữ gìn an ninh trật tự trong khu vực khám chữa bệnh, lau chùi, chăm sóc cây xanh, tiểu cảnh, gia cố bàn ghế và bảo quản cơ sở vật chất của khoa.

Nơi ở hiện tại của ông cũng được khoa bố trí trong khuôn viên, thuận tiện cho việc nghỉ ngơi và kịp thời hỗ trợ các công việc.

Sống khỏe với kinh nghiệm 2T

Sau khi điều trị hóa chất, bệnh tạm ổn định, ông Phúc tranh thủ tìm hiểu về bệnh ung thư. Với những người mắc ung thư phổi, viêc tập thở, thể dục là liều thuốc tốt nhất. Ông bắt đầu lên kế hoạch luyện tập. Buổi sáng, ông dậy từ 4h tranh thủ chạy 3 vòng quanh bệnh viện.

Năm 2024, khi tái khám bác sĩ phát hiện ông Phúc có nốt di căn sang bên phổi còn lại và chỉ định truyền hóa chất. Trong thời gian đó, ông Phúc vẫn cố gắng chạy và đi bộ 10km/ngày. Nốt đen ở phổi cũng mờ dần.

Ông Phúc tham gia giải chạy năm 2024. Ảnh: BVK.

Hơn 5 năm tập luyện, người đàn ông này nhận ra rằng 2T (thuốc và thể dục) đã giúp mình khỏe mạnh. Với thuốc, ông tuân thủ điều trị của bác sĩ, không sử dụng các loại thuốc trôi nổi. Với thể dục, ông Phúc tin rằng đưa càng nhiều oxy vào cơ thể thì tế bào ung thư càng sợ và đây là liều thuốc không mất tiền mua nhưng rất hiệu quả.

Công việc hiện tại giúp ông tìm thấy giá trị sống của bản thân, được cống hiến cho xã hội, phục vụ cộng đồng, nhất là những người bệnh đang phải chống chọi với ung thư.

“Mỗi ngày làm việc, tôi đều được gặp và trò chuyện cùng những người tới khám tại khoa. Tôi luôn động viện bệnh nhân ung thư nên dành thời gian tập luyện thể dục thể thao, vận động thường xuyên để bản thân không ngừng đón nhận những điều tích cực, cải thiện sức khỏe, nâng cao hiệu quả điều trị”, ông nói.

Cũng nhờ chăm chỉ luyện tập, ở giải chạy vì bệnh nhân ung thư “Hành trình tiếp sức 2024”, ông Phúc đạt giải “Vận động viên lớn tuổi nhất đạt thành tích xuất sắc”, khiến cho rất nhiều vận động viên tham gia phải thán phục.



Năm nay, ông Phúc tiếp tục đăng ký giải chạy “Hành trình tiếp sức 2025” nhằm kêu gọi cộng đồng chung tay gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại các bệnh viện, Trung tâm, khoa ung bướu trên cả nước. Ông Phúc tin rằng, hành trình tập luyện để sống chung với bệnh tật và sự cống hiến không ngừng nghỉ của mình sẽ truyền cảm hứng mạnh mẽ cho nhiều người.

