Chuối: Nguồn kali tự nhiên cho tim mạch và cơ bắp

Chuối là một trong những loại trái cây xuất hiện thường xuyên trong thực đơn của vận động viên nhờ hàm lượng kali dồi dào. Theo Viện Y tế Quốc gia Mỹ, kali đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hoạt động của cơ bắp, thần kinh và tim mạch đồng thời hỗ trợ điều hòa huyết áp.

Ngoài kali, chuối còn cung cấp chất xơ, vitamin B6, vitamin C cùng nhiều hợp chất chống oxy hóa. Một quả chuối cỡ trung bình chứa khoảng 105 calo và hơn 3g chất xơ, hỗ trợ tiêu hóa và tạo cảm giác no lâu.

Chuối là lựa chọn bình dân cung cấp nhiều giá trị dinh dưỡng. Ảnh: Ban Mai

Táo: Giàu chất xơ và hợp chất chống oxy hóa

Giá trị nổi bật nhất của táo nằm ở pectin - một dạng chất xơ hòa tan hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột và góp phần cải thiện quá trình tiêu hóa. Nghiên cứu dinh dưỡng tại Mỹ cho thấy pectin còn có thể hỗ trợ kiểm soát cholesterol và đường huyết.

Bên cạnh đó, táo chứa nhiều polyphenol - nhóm chất chống oxy hóa bảo vệ tế bào trước tác động của quá trình lão hóa. Phần lớn các hợp chất này tập trung ở lớp vỏ, vì vậy các chuyên gia khuyến khích ăn táo cả vỏ sau khi rửa sạch nếu có nguồn gốc an toàn.

Kiwi: Kho vitamin C

Trong nhiều nghiên cứu dinh dưỡng tại châu Âu, kiwi được đánh giá là một trong những loại trái cây có hàm lượng vitamin C cao nhất. Một quả kiwi cỡ trung bình có thể cung cấp khoảng 70-80% nhu cầu vitamin C khuyến nghị mỗi ngày cho người trưởng thành.

Vitamin C đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường miễn dịch, thúc đẩy tổng hợp collagen và hỗ trợ hấp thu sắt. Ngoài ra, kiwi còn chứa folate, kali, chất xơ và enzyme actinidin - hợp chất giúp cơ thể tiêu hóa protein hiệu quả hơn.

Các nghiên cứu từ Anh và New Zealand cũng ghi nhận việc bổ sung kiwi thường xuyên có thể hỗ trợ tiêu hóa, cải thiện chất lượng giấc ngủ và tăng cường sức khỏe làn da nhờ hàm lượng chất chống oxy hóa cao.

Bơ: Nguồn chất béo không bão hòa có lợi cho tim mạch

Khác với hầu hết các loại trái cây, bơ chứa hàm lượng chất béo khá cao. Tuy nhiên, phần lớn là chất béo không bão hòa đơn, đặc biệt là axit oleic - loại chất béo cũng có nhiều trong dầu ô liu. Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ, nhóm chất béo này có thể giúp giảm cholesterol xấu (LDL) và hỗ trợ sức khỏe tim mạch khi thay thế chất béo bão hòa trong khẩu phần ăn.

Ngoài ra, bơ còn cung cấp vitamin E, vitamin K, folate, chất xơ và lượng kali đáng kể. Nhiều chuyên gia tim mạch tại Mỹ đánh giá bơ là một trong những thực phẩm có lợi cho hệ tim mạch nhờ sự kết hợp giữa chất béo tốt, chất chống oxy hóa và chất xơ hòa tan.

Dù giàu dinh dưỡng, bơ cũng có mức năng lượng cao hơn nhiều loại trái cây khác, vì vậy lượng tiêu thụ hợp lý thường vào khoảng nửa đến một quả mỗi ngày.