Bỏ thuốc tin vào phương pháp tự nhiên

Ông N.V.H. (43 tuổi, Hà Nội) phát hiện mắc tiểu đường trong một lần khám sức khỏe định kỳ cách đây không lâu. Dù đã điều chỉnh chế độ ăn, đường huyết lúc đói của ông vẫn ở mức 8,1 mmol/l.

Lo lắng phải dùng thuốc lâu dài, ông tham gia các hội nhóm của người bệnh tiểu đường trên mạng xã hội để tìm kiếm kinh nghiệm. Tại đây, nhiều người chia sẻ rằng chỉ cần uống nước sắc từ 20 lá ổi mỗi ngày có thể hạ đường huyết, không cần dùng thuốc.

Tin tưởng vào phương pháp "tự nhiên", ông H. đều đặn nấu nước lá ổi uống hằng ngày, dùng thay nước lọc và không điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ.

Ba tháng sau, ông bắt đầu xuất hiện các triệu chứng mệt mỏi, khát nước liên tục và sụt cân nhanh. Ông còn nghĩ rằng lá ổi giúp mình giảm cân. Chỉ khi được gia đình động viên, ông mới đến bệnh viện kiểm tra.

Nước lá ổi nên dùng vừa đủ, không uống thay nước lọc. Ảnh: Hoa Linh.

Kết quả kiểm tra khiến người đàn ông ngỡ ngàng khi đường huyết lúc đói đã tăng lên hơn 11 mmol/l, cao gấp đôi mức bình thường. Bên cạnh đó, ông còn xuất hiện tổn thương đáy mắt, tăng huyết áp cùng nhiều vấn đề sức khỏe liên quan đến tiểu đường.

Lá ổi trị tiểu đường đến đâu?

Theo bác sĩ Dương Minh Tuấn, Khoa Nội tiết - Đái tháo đường, Bệnh viện Bạch Mai, ông H. không phải là trường hợp hiếm gặp. Trong quá trình điều trị, bác sĩ thường xuyên tiếp nhận những bệnh nhân mới phát hiện tiểu đường nhưng thay vì tuân thủ điều trị lại lựa chọn các phương pháp truyền miệng như uống lá ổi, lá xoài hay nhiều loại thảo dược khác với hy vọng bệnh sẽ khỏi.

Bác sĩ Tuấn cho rằng dưới góc độ dược lý hiện đại, lá ổi chứa nhiều flavonoid, trong đó có quercetin - hoạt chất có khả năng ức chế enzym α-glucosidase, làm chậm hấp thu carbohydrate và hỗ trợ giảm đường huyết sau ăn.

Một số nghiên cứu quy mô nhỏ cũng ghi nhận trà lá ổi có thể cải thiện đường huyết và chỉ số HbA1c ở người tiền tiểu đường. Tại Nhật Bản, một số sản phẩm trà lá ổi được lưu hành dưới dạng thực phẩm chức năng hỗ trợ kiểm soát đường huyết.

Tuy nhiên, các bằng chứng hiện nay vẫn chưa đủ mạnh để khẳng định lá ổi là phương pháp điều trị bệnh. Hầu hết các nghiên cứu đều có cỡ mẫu nhỏ, thời gian theo dõi ngắn và chưa chuẩn hóa được hàm lượng hoạt chất.

Ngoài ra, người mắc tiểu đường type 1 tự ý thay insulin bằng lá ổi còn nguy hiểm hơn. Đây là thể bệnh mà cơ thể gần như không còn khả năng sản xuất insulin. Nếu không được tiêm insulin đầy đủ, người bệnh có thể rơi vào tình trạng nhiễm toan ceton, hôn mê, thậm chí đe dọa tính mạng.

Bác sĩ Phạm Việt Hoàng - nguyên giảng viên Học viện Y Dược cổ truyền Trung ương (Hà Nội) cho biết, theo y học cổ truyền, lá ổi là một dược liệu quen thuộc, có nhiều hoạt chất sinh học có lợi nhưng không đồng nghĩa có thể thay thế thuốc điều trị của bác sĩ.

Việc sử dụng lá ổi hoặc các loại thảo dược không kiểm soát liều lượng có thể gây rối loạn tiêu hóa, tương tác với thuốc hoặc làm tăng nguy cơ hạ đường huyết khi dùng đồng thời với thuốc điều trị.

Đặc biệt, nhiều bệnh nhân vì quá tin vào các phương pháp dân gian đã tự ý bỏ thuốc để chuyển hoàn toàn sang dùng các lá cây theo truyền miệng dẫn tới biến chứng nặng.

Việc dùng lá ổi có thể được xem là một thực phẩm hỗ trợ trong chế độ dinh dưỡng lành mạnh, luyện tập thường xuyên, theo dõi đường huyết định kỳ và dùng thuốc đúng theo chỉ định.

"Tiểu đường là bệnh mạn tính cần được quản lý lâu dài bằng các phương pháp đã được chứng minh hiệu quả. Người bệnh có thể lựa chọn thêm các sản phẩm hỗ trợ nếu muốn nhưng cần trao đổi với bác sĩ trước khi sử dụng", bác sĩ Tuấn nhấn mạnh.

Tác dụng của việc ăn 1-2 quả ổi mỗi ngày Ổi là loại trái cây quen thuộc, giá rẻ nhưng lại chứa nhiều vitamin C, chất xơ và chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe, đặc biệt tốt cho người bệnh đái tháo đường.

Loại rau mọc đầy bờ ruộng được ví như 'kem chống nắng tự nhiên' Dù chỉ mọc ven đường, bờ ruộng, rau má vẫn được xem là một “kho dưỡng chất” tự nhiên nếu sử dụng đúng cách và điều độ.