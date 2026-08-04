Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh vừa có văn bản gửi Chủ tịch Quốc hội đề nghị bổ sung tuyến cao tốc Hải Phòng - Hạ Long kết nối với đường Vành đai 5 - Vùng thủ đô Hà Nội vào Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Cụ thể, tuyến cao tốc có chiều dài khoảng 55km, điểm đầu tại nút giao Hạ Long Xanh (km6+700 trên tuyến cao tốc Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái), thuộc phường Tuần Châu, tỉnh Quảng Ninh, điểm cuối kết nối với đường Vành đai 5 - Vùng thủ đô Hà Nội tại phường Trần Nhân Tông, Hải Phòng.

Tuyến cao tốc được đề xuất đầu tư theo tiêu chuẩn đường cao tốc 6 làn xe, tốc độ thiết kế 100 - 120 km/h. Tại điểm cuối, dự kiến bố trí nút giao kết nối với đường Vành đai 5 - Vùng thủ đô Hà Nội. Song song với tuyến cao tốc, tỉnh Quảng Ninh đang triển khai hệ thống đường gom 4 làn xe ở hai bên và dự kiến hoàn thành trong năm 2026.

Quảng Ninh hiện tại có khoảng 176km đường cao tốc. Ảnh: Đ.X

Theo văn bản của Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh, tỉnh đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong phạm vi tuyến đề xuất. Tỉnh bố trí nguồn vốn từ ngân sách địa phương để triển khai đầu tư, bảo đảm phát huy hiệu quả hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông quốc gia, tạo động lực phát triển mới cho tỉnh Quảng Ninh và khu vực phía Bắc.

Tuyến đường được kỳ vọng sẽ tăng cường liên kết vùng, nâng cao năng lực vận tải, thúc đẩy phát triển công nghiệp, logistics, du lịch và dịch vụ đồng thời khai thác hiệu quả lợi thế của các công trình hạ tầng chiến lược như hệ thống cảng biển, sân bay, các khu kinh tế và các di sản văn hóa, danh lam thắng cảnh của khu vực.

Hiện tại, tỉnh Quảng Ninh có khoảng 176km đường cao tốc đang khai thác gồm cao tốc Hạ Long - Hải Phòng, Hạ Long - Vân Đồn và Vân Đồn - Móng Cái.

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