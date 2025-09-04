Nhân Đại lễ Vu lan Phật lịch 2569 - Dương lịch 2025, sáng 4/9, đoàn công tác Bộ Dân tộc và Tôn giáo do Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung dẫn đầu đã đến thăm Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Phó Pháp chủ Hội đồng chứng minh, Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tại Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội - Thiền viện Quảng Đức (TPHCM).

Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung thăm hỏi Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn. Ảnh: chutichghpgvn

Trong buổi gặp gỡ, Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung đã chuyển lời chúc sức khỏe của Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung đến Trưởng lão Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng trị sự cùng chư Tôn đức Ban Thường trực Hội đồng trị sự.

Thứ trưởng ghi nhận và đánh giá cao sự đồng hành của Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng dân tộc trong nhiều lĩnh vực, từ an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, tri ân anh hùng liệt sĩ cho đến các hoạt động lợi đạo ích đời.

Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung đặc biệt nhấn mạnh thành công của Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 do Giáo hội Phật giáo Việt Nam đăng cai đã góp phần nâng cao uy tín, vị thế của đất nước trên trường quốc tế.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn tặng quà đến Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung. Ảnh: Đăng Huy

Đáp lời, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn bày tỏ niềm hoan hỷ, vinh hạnh được đón tiếp đoàn trong mùa Vu lan báo hiếu. Ngài cho biết, mùa Vu lan năm nay trùng với kỷ niệm 80 năm thành lập nước, Giáo hội đã chỉ đạo tăng ni, phật tử cả nước tổ chức nhiều hoạt động tưởng niệm, tri ân liệt sĩ, lan tỏa đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, khẳng định Phật giáo Việt Nam luôn gắn bó mật thiết, đồng hành cùng dân tộc.

Trưởng lão Hòa thượng cũng chia sẻ về định hướng hoạt động phật sự trong bối cảnh mới khi Nhà nước sáp nhập tỉnh, thành và đổi mới mô hình quản lý chính quyền hai cấp.

Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung tặng lẵng hoa chúc mừng Đại lễ Vu lan Phật lịch 2569 đến Trung ương Giáo hội. Ảnh: Đăng Huy

Theo đó, Giáo hội sẽ định hướng sắp xếp, ổn định tổ chức Phật giáo địa phương, đồng thời mong muốn Bộ Dân tộc và Tôn giáo tiếp tục quan tâm, hỗ trợ để các Phật sự trọng yếu thời gian tới thành tựu viên mãn, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước.

Nhân dịp này, thay mặt Trung ương Giáo hội, Trưởng lão Hòa thượng Chủ tịch gửi lời chúc Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung cùng đoàn công tác thân tâm an lạc, gia đình hạnh phúc, vạn sự cát tường như ý.

Bộ Dân tộc và Tôn giáo cũng trao lẵng hoa chúc mừng Đại lễ Vu lan Phật lịch 2569 đến Trung ương Giáo hội.

Đoàn công tác cùng chư Tôn đức Ban Thường trực Hội đồng trị sự chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Đăng Huy

Buổi gặp gỡ kết thúc, đoàn công tác cùng chư Tôn đức Ban Thường trực Hội đồng trị sự đã chụp ảnh lưu niệm tại Trụ sở Văn phòng 2 Trung ương.