Ngày 15/9, Hiệp hội Khoa học hành chính Việt Nam tổ chức tọa đàm “Quản lý công chức: Làm gì để đánh giá đúng?”.

Ai sử dụng, người ấy đánh giá

TS. Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Khoa học hành chính Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ nhận định, đánh giá đúng công chức là một vấn đề rất khó, phải bảo đảm nguyên tắc khách quan, công bằng, chính xác.

Để thực hiện được điều này liên quan đến thẩm quyền và trách nhiệm của người đánh giá. Nội dung đánh giá phải căn cứ vào Luật Cán bộ, công chức.

TS. Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Khoa học hành chính Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ

Nhấn mạnh bối cảnh đang thực hiện tinh gọn tổ chức bộ máy, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, TS. Trần Anh Tuấn cho rằng việc đánh giá công chức phải xét đến yếu tố có tư duy mang tính đột phá để góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ.

"Về thẩm quyền đánh giá nên theo hướng 'ai sử dụng người ấy đánh giá'. Bởi người giao việc khi nhận sản phẩm sẽ là người đánh giá chính xác nhất", ông Tuấn nhận định.

Đánh giá 360 ͦ là công cụ thu thập phản hồi đa chiều về quá trình làm việc, kỹ năng và hành vi của nhân viên từ nhiều nguồn khác nhau: Cấp trên, đồng nghiệp, cấp dưới, người dân hoặc khách hàng. KPI (Key Performance Indicator) là một công cụ để đánh giá kết quả công việc của cá nhân hoặc tổ chức trong việc đạt các mục tiêu đề ra gắn với tiến độ, kết quả, chất lượng công việc và so sánh với các cá nhân hoặc tổ chức khác. OKR (Objective and Key Results) là một công cụ quản trị mục tiêu giúp tổ chức, cá nhân thiết lập và theo dõi tiến độ, kết quả thực hiện mục tiêu có thể đo lường được. Các doanh nghiệp lớn đã thành công sử dụng OKR là Grab, Intel, Google,...

Nói đến công cụ đánh giá công chức, nguyên Thứ trưởng Nội vụ cho biết, hiện nay có 3 công cụ có thể tham khảo. Đó là phản hồi 360°, OKR và KPI.

Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo, không phải sử dụng hoàn toàn một công cụ là đánh giá được hết, có nội dung liên quan đến định tính, có nội dung liên quan đến định lượng.

Phản hồi 360° dùng để áp dụng chung không chỉ cho cán bộ, công chức lãnh đạo mà áp dụng cho cả cán bộ, công chức thực thi, thừa hành, bởi vì đó là công cụ có thể lắng nghe ý kiến mọi người đánh giá về một cá nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, là những ý kiến ở các góc độ, khía cạnh khác nhau, nên áp dụng đánh giá cho những nội dung, tiêu chí định tính.

Với người đứng đầu, dùng công cụ OKR đánh giá mục tiêu, hiệu quả của cả một tổ chức.

Với đội ngũ thực thi, thừa hành dùng công cụ KPI để đánh giá. OKR hay KPI áp dụng cho những nội dung có thể định lượng được.

"Đây là lúc chúng ta phải sử dụng những giải pháp tư duy mang tính đột phá mạnh mẽ hơn, để có thể đánh giá công chức được chính xác. Khi tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, cán bộ, công chức cấp xã, cấp huyện tích hợp lại đưa về đơn vị hành chính cấp xã. Nếu đánh giá không chuẩn rất khó phân loại công chức. Con người vẫn là yếu tố quyết định trong thực thi công vụ, nếu đánh giá, chọn người không đúng sẽ không hoàn thành được nhiệm vụ được giao”, ông Tuấn phân tích.

KPI không phải “cây đũa thần”, “chìa khóa vạn năng”

TS. Đoàn Văn Tình, Phó Trưởng khoa Quản trị nhân lực, Học viện Hành chính và quản trị công cũng nêu quan điểm KPI không phải “cây đũa thần”, “chìa khóa vạn năng” và “bất biến”. Do đó, chúng ta không thể dùng KPI để đánh giá toàn diện, mà nên tập trung vào một số chỉ số then chốt, lượng hóa và tinh giản hóa đánh giá định tính. Cân bằng đo lường “lượng” và “chất”; cân nhắc chi phí cơ hội trong đo lường.

Ông cũng bày tỏ đồng tình với việc đổi mới phương pháp đánh giá, xếp loại theo hướng áp dụng OKR với các vị trí lãnh đạo, quản lý; KPI đối với các vị trí không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý kết hợp phản hồi 360° và nhận xét về điểm mạnh cần phát huy, hạn chế cần khắc phục, triển vọng phát triển.

Bên cạnh đó, ông đề nghị bỏ “bình bầu” và luật hóa phỏng vấn và cung cấp thông tin phản hồi trong đánh giá.

Thứ trưởng Nội vụ Trương Hải Long cho biết, sắp tới Bộ Chính trị sẽ ban hành quy định mới để sửa đổi, bổ sung Quy định 124 về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị.

Trong đó, các quan điểm là không phải cuối năm mới bình xét mà thực hiện việc theo dõi, đánh giá thường xuyên, liên tục. Việc thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức sẽ được theo dõi, giám sát. Trên cơ sở kết quả theo dõi, giám sát để đánh giá.

Thứ trưởng Nội vụ Trương Hải Long. Ảnh: TTXVN

Để thực hiện việc đánh giá công chức, ông Long cho rằng khó nhất là tiêu chí, phương pháp đánh giá, công cụ thực hiện việc theo dõi. Quan điểm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước là việc đánh giá cần tham khảo kinh nghiệm quốc tế, kinh nghiệm doanh nghiệp để đảm bảo tính hiệu quả.

Thứ trưởng Trương Hải Long cho rằng, công cụ KPI phù hợp với đối tượng được giao nhiệm vụ cụ thể. Ở giai đoạn đầu, khi đang thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, số lượng công chức dôi dư cần phải sàng lọc thì tiêu chí đánh giá thiên về công việc giao cụ thể. Khi công chức không đáp ứng được khối lượng công việc được giao sẽ bị sàng lọc.

“Để sàng lọc thì việc áp dụng KPI sẽ rất rõ, nhưng đứng ở góc độ đánh giá mục tiêu đổi mới sáng tạo thì phải sử dụng phương pháp đánh giá OKR”, ông Long nói.

Thứ trưởng Nội vụ cho rằng, việc áp dụng các công cụ đánh giá phải phù hợp với từng vị trí việc làm và quan trọng nhất là theo dõi thường xuyên việc thực hiện chức trách được giao và gắn với việc đánh giá.

Vì vậy cần xây dựng các tiêu chí phù hợp với từng vị trí công tác, có những vị trí phải hoàn thành chức trách, nhiệm vụ; có những vị trí phải đổi mới, sáng tạo. Với những vị trí việc làm trong lĩnh vực đổi mới, sáng tạo thì phải tính đến hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, tạo ra giá trị.

Những công chức ở vị trí cao, lãnh đạo quản lý thì các tiêu chí phải mang tính đổi mới, sáng tạo. Đồng thời, mọi hoạt động của công chức phải được theo dõi trên nền tảng số, bằng phần mềm để tránh cảm tính khi ra quyết định đánh giá.