Đánh giá bằng KPI dựa trên nguyên tắc minh bạch

Theo dự thảo, KPI (Key Performance Indicator) sẽ trở thành công cụ trọng tâm để đo lường mức độ hoàn thành nhiệm vụ của công chức. Chỉ số này được xác định dựa trên số lượng, chất lượng, tiến độ công việc, gắn với từng vị trí việc làm.

Mỗi công chức sẽ được theo dõi, chấm điểm hàng tháng, hàng quý thay vì chỉ tổng kết cuối năm như trước. Điểm số được quy đổi từ danh mục sản phẩm/công việc chuẩn, đảm bảo vừa định tính vừa định lượng.

Dự thảo quy định kết quả chấm điểm hàng tháng sẽ chiếm 70% tổng điểm cuối năm, trong khi các tiêu chí chung về phẩm chất chính trị, đạo đức, ý thức kỷ luật, thái độ phục vụ… chiếm 30%.

Chính phủ nhấn mạnh việc đánh giá công chức phải dân chủ, công khai, công bằng, minh bạch, khách quan, tránh nể nang, thiên vị. Toàn bộ quá trình sẽ được hỗ trợ bởi phần mềm đánh giá điện tử, phù hợp xu hướng chuyển đổi số.

Đáng chú ý, công chức bị xử lý kỷ luật trong năm sẽ xếp loại ở mức “Không hoàn thành nhiệm vụ”. Công chức nghỉ ốm dài ngày hoặc nghỉ thai sản thì kết quả đánh giá sẽ dựa trên thời gian làm việc thực tế.

Ngoài ra, tỷ lệ công chức được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” sẽ không vượt quá tỷ lệ đảng viên đạt mức này theo quy định của Đảng, trừ trường hợp đơn vị có thành tích nổi trội, đổi mới sáng tạo và được cấp có thẩm quyền công nhận.

3 nhóm tiêu chí trọng tâm đánh giá công chức

Bộ tiêu chí đánh giá công chức trong dự thảo tập trung vào 3 nhóm.

Thứ nhất là nhóm phẩm chất, đạo đức, kỷ luật công vụ: chấp hành chủ trương, pháp luật; giữ gìn phẩm chất đạo đức, văn hóa công vụ; thái độ chuẩn mực với người dân, doanh nghiệp.

Thứ hai là nhóm năng lực chuyên môn và hiệu quả công việc: có kiến thức, kỹ năng chuyên sâu; hoàn thành cả nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất; khả năng phối hợp, làm việc nhóm, ứng dụng công nghệ.

Thứ ba là nhóm đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ dám làm: có sản phẩm, giải pháp đột phá mang lại giá trị thiết thực; dám nhận trách nhiệm, chủ động trong công việc.

Một điểm mới quan trọng khác là kết quả xếp loại công chức sẽ được sử dụng làm cơ sở để đánh giá đảng viên, bảo đảm sự thống nhất giữa quản lý nhà nước và quản lý trong Đảng.

Dự thảo cũng quy định rõ việc giao nhiệm vụ: công chức ngạch cao hơn phải được giao nhiều việc hơn, khó hơn; nhiệm vụ đột xuất, phát sinh sẽ được tính KPI bổ sung, tạo công bằng trong đánh giá.

Theo Ban soạn thảo, mục tiêu của nghị định là cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, xây dựng bộ máy hành chính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, sáng tạo, phục vụ hiệu quả người dân và doanh nghiệp.

PGS.TS Nguyễn Thường Lạng - giảng viên cao cấp Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân - cho rằng, việc áp dụng KPI đối với công chức là xu hướng tất yếu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động bộ máy.

KPI giúp lượng hóa kết quả công việc một cách rõ ràng, từ thời gian xử lý hồ sơ, chi phí vận hành đến mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Đây chính là minh chứng thuyết phục nhất cho năng lực, hiệu quả của mỗi cán bộ, công chức.