Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Vinh Tơr phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Lê Hường

Tại cuộc tiếp xúc, nhiều cử tri đã phản ánh về tình hình đời sống dân sinh như: Triển khai một số chính sách hỗ trợ người nghèo, người khuyết tật còn chậm; một số nghĩa trang gần khu dân cư đã có kế hoạch di dời nhiều năm nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện; thủ tục giải quyết hồ sơ đất đai còn nhiều vướng mắc. Đặc biệt, hiện nay nhiều hộ dân đang sinh sống và sản xuất lâu năm trên đất nông trường cũ, nhưng vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Bên cạnh đó, cử tri cũng kiến nghị về hạ tầng, giao thông còn nhiều bất cập như một số tuyến đường hư hỏng, đi lại khó khăn; hệ thống cấp thoát nước ở nhiều nơi không đảm bảo, gây ngập úng khi mưa lớn; việc đền bù, giải phóng mặt bằng các công trình giao thông và công trình công cộng còn gây bức xúc.

Một số cử tri cũng nêu khó khăn trong việc tách hộ và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cử tri bày tỏ mong muốn chính quyền kiểm tra thực tế để nhằm bảo đảm quyền lợi cho người dân, đặc biệt là đồng bào DTTS an tâm ổn định về nơi ăn chốn ở.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Vinh Tơr thông tin một số nội dung về định hướng của Trung ương đến cử tri.

Thứ trưởng chia sẻ: Sắp xếp đơn vị hành chính là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước. Sau 3 tháng hoạt động, chính quyền địa phương 2 cấp đã vận hành thông suốt, đó là nhờ sự nỗ lực rất lớn của hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân.

"Mong cử tri và người dân tiếp tục đồng hành, chia sẻ cùng chính quyền địa phương, mục tiêu hướng tới nền hành chính gần dân, sát dân và phục vụ nhân dân tốt hơn", Thứ trưởng Y Vinh Tơr nói.

Cử tri nêu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Lê Hường

Theo Thứ trưởng, đối với vùng dân tộc, tôn giáo cần thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách dân tộc, tôn giáo. Đồng thời thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, bởi đây là chương trình hết sức ý nghĩa, nhân văn với mục tiêu giải quyết những vấn đề cấp bách trong vùng đồng bào DTTS và miền núi, nâng cao đời sống cho người dân vùng khó khăn.

Bà Lê Đào An Xuân - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk cho hay, đối với những vấn đề cử tri đề xuất, kiến nghị thuộc thẩm quyền Trung ương hoặc cần quá trình, thời gian giải quyết lâu dài, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tiếp thu, tổng hợp, tiếp tục đề nghị, kiến nghị đến các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định, đáp ứng niềm mong mỏi và nguyện vọng chính đáng của cử tri.

Bà Xuân đề nghị các sở, ngành và địa phương quan tâm, tiếp thu, giải trình các nội dung kiến nghị thuộc thẩm quyền và thông báo tới cử tri về kết quả giải quyết trong thời gian sớm nhất.