Một bạn đọc gửi câu hỏi đến Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cho biết đã mua đất từ năm 1998 bằng giấy viết tay, hiện sử dụng ổn định, không tranh chấp, đồng thời băn khoăn về khả năng được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cũng như thủ tục chuyển mục đích sang đất ở.

Phản hồi về vấn đề này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết do thông tin cung cấp chưa làm rõ nguồn gốc thửa đất nên chưa có cơ sở để kết luận cụ thể về việc có đủ điều kiện cấp sổ đỏ hay không.

Theo quy định, đối với các trường hợp mua bán đất bằng giấy viết tay trước đây, việc xem xét cấp Giấy chứng nhận phụ thuộc vào nhiều yếu tố như nguồn gốc đất, thời điểm và hiện trạng sử dụng, quy hoạch cũng như tình trạng tranh chấp.

Ảnh minh hoạ: Vũ Điệp

Đáng chú ý, pháp luật hiện hành đã có quy định cụ thể đối với trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhưng chưa thực hiện đầy đủ thủ tục theo quy định (thường gọi là mua bán bằng giấy viết tay).

Cụ thể, tại Nghị định số 151/2025 của Chính phủ đã quy định trình tự, thủ tục đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với các trường hợp này.

Theo đó, người đang sử dụng đất vẫn có thể được xem xét cấp sổ đỏ nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định, kể cả khi trước đây chưa hoàn tất thủ tục chuyển nhượng.

Để bảo đảm việc cấp Giấy chứng nhận lần đầu đúng quy định, Bộ Nông nghiệp và Môi trường khuyến nghị người dân nên liên hệ trực tiếp UBND cấp xã nơi có đất. Tại đây, cơ quan chức năng sẽ kiểm tra hồ sơ, xác minh nguồn gốc, tình trạng sử dụng đất và hướng dẫn cụ thể về thủ tục, giấy tờ cần thiết cũng như trình tự thực hiện.

Thực tế, trong nhiều trường hợp, đất mua bằng giấy viết tay vẫn có thể được cấp sổ đỏ nếu người sử dụng chứng minh được quá trình sử dụng ổn định, lâu dài và phù hợp với quy hoạch.

Đối với nhu cầu chuyển mục đích sử dụng sang đất ở, người dân cần bảo đảm phù hợp với quy hoạch sử dụng đất tại địa phương và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định. Việc cho phép chuyển mục đích sẽ do cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và hồ sơ cụ thể.

