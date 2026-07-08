Những giấy tờ bắt buộc khi chuyển tuyến bảo hiểm y tế - Thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) còn giá trị sử dụng hoặc hình thức thay thế hợp lệ theo quy định. - Giấy tờ tùy thân để đối chiếu thông tin. - Giấy chuyển tuyến do cơ sở khám chữa bệnh - nơi bệnh nhân đang điều trị cấp theo đúng mẫu quy định. Đây là căn cứ để cơ sở khám chữa bệnh tuyến trên tiếp nhận và giải quyết quyền lợi BHYT. - Các hồ sơ, giấy tờ y tế liên quan (nếu có) theo yêu cầu của cơ sở chuyển tuyến nhằm phục vụ quá trình khám, chữa bệnh liên tục.

Quy trình chuyển tuyến khám chữa bệnh BHYT chi tiết Bước 1: Người bệnh đến khám tại cơ sở khám chữa bệnh ban đầu hoặc cơ sở đang điều trị. Bước 2: Bác sĩ đánh giá tình trạng bệnh và xác định có cần chuyển lên cơ sở y tế có chuyên môn cao hơn hay không. Bước 3: Cơ sở khám chữa bệnh lập và cấp Giấy chuyển tuyến theo mẫu quy định, đồng thời hoàn thiện hồ sơ liên quan. Bước 4: Người bệnh mang giấy chuyển tuyến cùng các giấy tờ cần thiết đến cơ sở khám chữa bệnh được chỉ định để tiếp tục điều trị và hưởng quyền lợi BHYT theo quy định. Nắm vững thủ tục giúp người dân chuyển tuyến thuận lợi.

Các trường hợp chuyển tuyến đặc biệt và lưu ý quan trọng Trường hợp cấp cứu, người bệnh được tiếp nhận điều trị tại bất kỳ cơ sở khám chữa bệnh phù hợp. Chuyển giữa các cơ sở khám chữa bệnh cùng cấp chuyên môn khi đáp ứng điều kiện theo quy định. Chuyển tuyến do yêu cầu chuyên môn, khi cơ sở đang điều trị không đủ điều kiện về nhân lực, trang thiết bị hoặc kỹ thuật để tiếp tục điều trị cho người bệnh. Các trường hợp khác theo quy định của Bộ Y tế nhằm bảo đảm người bệnh được điều trị phù hợp và hưởng đầy đủ quyền lợi BHYT.