Tờ Frankfurter Allgemeine Zeitung của Đức dẫn các nguồn tin tiết lộ thông tin trên, đồng thời nhận định Thủ tướng Ấn Độ làm như vậy do tức giận và thận trọng.

Thủ tướng Ấn Độ Modi (trái) và Tổng thống Mỹ Trump. Ảnh: EFE/EPA

Các nỗ lực liên lạc với Thủ tướng Modi của Tổng thống Trump diễn ra khi Mỹ áp thuế nhập khẩu lên tới 50% với Ấn Độ, mức cao nhất với bất cứ quốc gia nào khác ngoại trừ Brazil, đồng thời gọi nền kinh tế của quốc gia Nam Á này là "nền kinh tế chết".

Mối quan hệ Ấn Độ - Mỹ, vốn được vun đắp trong 25 năm, đã trải qua giai đoạn khó khăn khi ông Trump nhắm vào Ấn Độ vì nước này có thặng dư thương mại lớn với Mỹ. Ngoài ra, Washington cũng áp đặt các biện pháp trừng phạt New Delhi vì mua dầu thô của Nga.

Theo Frankfurter Allgemeine Zeitung, ông Modi hôm 10/8 tỏ ra không hài lòng về nhận xét "nền kinh tế chết" của ông Trump và khẳng định Ấn Độ đang tiến tới trở thành một trong 3 nền kinh tế hàng đầu thế giới. Tờ báo bình luận, hiện có những dấu hiệu ám chỉ Thủ tướng Ấn Độ cảm thấy bị xúc phạm.

Báo Frankfurter Allgemeine Zeitung lưu ý, cách tiếp cận của ông Trump thường cho phép ông tận dụng sự phụ thuộc của các quốc gia khác vào thị trường Mỹ. Tuy nhiên, ông Modi đã phản đối điều này trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông Trump và vẫn duy trì quan hệ hợp tác với Mỹ mà không làm tổn hại tới kinh tế Ấn Độ. Hiện, điều gây ngạc nhiên là ông Trump lại liên tục cố gắng thuyết phục ông Modi nhượng bộ.

Ấn Độ và Mỹ đã khởi động các cuộc đàm phán về một hiệp định thương mại quy mô lớn vào tháng 2, sau chuyến thăm Washington của Thủ tướng Modi. Hai nước đặt mục tiêu tăng kim ngạch thương mại hàng năm lên 500 tỷ USD vào năm 2030. Văn kiện này dự kiến ​​sẽ được ký kết vào mùa thu. Phái đoàn Ấn Độ đã tới Washington vài lần để đàm phán, nhưng chuyến thăm Ấn Độ của phái đoàn Mỹ cho vòng đàm phán thứ 6, dự kiến ​​diễn ra vào ngày 25/8, đã bị hủy bỏ.

Ngày 6/8, Mỹ đã tăng thuế đối với hàng hóa Ấn Độ từ 25% lên 50%, với lý do New Delhi mua dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ của Nga. Việc tăng thuế quan của chính quyền Trump với Ấn Độ dự kiến ​​có hiệu lực vào ngày 27/8.

Ông Trump chỉ trích quốc gia Nam Á luôn mua phần lớn thiết bị quốc phòng từ Nga và cùng với Trung Quốc là nước mua năng lượng lớn nhất của xứ sở bạch dương. Bộ Ngoại giao Ấn Độ lên án những lời chỉ trích của Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) về việc nhập khẩu dầu của Nga là không có cơ sở.