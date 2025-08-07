Theo hãng tin RT, hôm 6/8, ông Trump đã ký sắc lệnh áp thuế bổ sung 25%, nâng tổng mức thuế nhập khẩu đối với hàng hóa Ấn Độ lên 50%, với lý do New Delhi tiếp tục mua dầu mỏ từ Nga. Dự kiến, sắc lệnh sẽ có hiệu lực từ ngày 27/8 tới.

Sau đó, cùng ngày, tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng, khi được hỏi liệu ông có kế hoạch áp thêm thuế quan đối với Trung Quốc hay không, Tổng thống Mỹ đáp: “Có thể xảy ra, tùy thuộc vào cách chúng ta hành động".

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: New York Times

Nhắc tới việc nhiều quốc gia khác cũng đang mua năng lượng từ Nga, ông Trump tuyên bố sẽ có thêm nhiều mức thuế quan được áp dụng. "Các bạn sẽ thấy nhiều hơn nữa. Các bạn sẽ thấy rất nhiều biện pháp trừng phạt thứ cấp", nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh.

Ấn Độ và Trung Quốc là 2 trong số những nước nhập khẩu dầu mỏ lớn nhất của Nga, đều cam kết bảo vệ lợi ích kinh tế quốc gia bất chấp các mức thuế quan mới của Mỹ.

"Ấn Độ sẽ thực hiện mọi hành động cần thiết để bảo vệ lợi ích quốc gia", Bộ Ngoại giao Ấn Độ thông báo hôm 6/8.

Tuần trước, Bắc Kinh khẳng định sẽ "đảm bảo nguồn cung năng lượng" theo các cách đảm bảo lợi ích quốc gia. "Cuộc chiến thuế quan không có người chiến thắng", Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho hay.

Thuế nhập khẩu của Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc hiện ở mức 30%, tạm thời bị đóng băng sau cuộc đối đầu thương mại lớn hồi đầu năm nay.

Theo tờ India Today, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm nay (7/8) tuyên bố, nước này sẽ đặt lợi ích của mình lên hàng đầu, ngay cả khi điều đó có nghĩa phải trả giá đắt. Đây được xem là phản ứng trực tiếp của ông Modi sau khi Tổng thống Trump công bố áp thuế 50% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ vì tiếp tục mua dầu của Nga.

Thủ tướng Modi khẳng định, ông sẽ tiếp tục sát cánh cùng nông dân nước này và gánh chịu gánh nặng thuế quan cao nhất của Mỹ. "Đối với chúng tôi, lợi ích của nông dân là ưu tiên hàng đầu. Ấn Độ sẽ không bao giờ thỏa hiệp với lợi ích của nông dân, ngư dân và người chăn nuôi bò sữa”, ông Modi nhấn mạnh.

Ông Modi nói thêm: "Tôi biết cá nhân tôi sẽ phải trả giá đắt cho việc này và tôi đã sẵn sàng. Ấn Độ đã sẵn sàng”.