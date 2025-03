Tổng thống Mỹ (trái) và Thủ tướng Ấn Độ. Ảnh: Tài khoản mạng xã hội của Thủ tướng Ấn Độ

Theo BBC, Thủ tướng Modi thông báo về sự xuất hiện của mình trên Truth Social hôm 17/3. Nhà lãnh đạo Ấn Độ đã chia sẻ một bức ảnh chụp ông và Tổng thống Mỹ Trump trên sân khấu trong chuyến thăm Houston, bang Texas của ông năm 2019 cùng thông điệp rất vui khi tham gia mạng xã hội này.

Điều đó đánh dấu khoảnh khắc hiếm hoi trong kỷ nguyên ngoại giao kỹ thuật số, khi Thủ tướng Ấn Độ là một trong số ít các nhà lãnh đạo thế giới hoạt động tích cực trên Truth Social, một nền tảng chủ yếu được những người theo đường lối bảo thủ ở Mỹ và những người ủng hộ ông Trump sử dụng.

Tính tới 13h hôm nay (18/3), Thủ tướng Ấn Độ đã thu hút 24.000 người theo dõi nhưng ông chỉ theo dõi Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống Mỹ JD Vance trên Truth Social. Bài đăng đầu tiên của ông Modi đạt nhiều lượt tương tác, đặc biệt là những người dùng Mỹ và Ấn Độ.

Trước đó, Tổng thống Trump đã chia sẻ một liên kết tới cuộc phỏng vấn của người dẫn chương trình Lex Fridman với Thủ tướng Modi. Trong cuộc phỏng vấn, người đứng đầu Chính phủ Ấn Độ đã đề cập tới nhiều chủ đề, bao gồm hành trình cuộc đời ông, cuộc bạo loạn Gujarat vào năm 2002 và mối quan hệ giữa New Delhi với Bắc Kinh.

Ông Trump ra mắt mạng xã hội Truth Social vào năm 2022, sau khi thất bại trước đối thủ Joe Biden trong cuộc đua vào Nhà Trắng và tạm thời bị các mạng xã hội lớn như Twitter (nay là X) và Facebook "cấm cửa" với cáo buộc kích động bạo lực.

Phần lớn chức năng của Truth Social giống hệt với mạng xã hội X. Người dùng có thể đăng "sự thật" hoặc đăng lại "sự thật" cũng như gửi tin nhắn trực tiếp. Quảng cáo trên nền tảng này được gọi là "sự thật được tài trợ".

Truth Social thuộc sở hữu của tập đoàn Truyền thông và Công nghệ Trump (TMTG). Ông Trump hiện sở hữu khoảng 57% cổ phần trong công ty.

Ông Trump hiện có 9,28 triệu người theo dõi trên Truth Social, thấp hơn nhiều so với 87 triệu người theo dõi ông trên X. Theo dữ liệu do Bloomberg tổng hợp, lưu lượng truy cập tại Truth Social vẫn rất nhỏ so với các đối thủ cạnh tranh, trong đó tổng số người dùng kém X tới 400 lần.