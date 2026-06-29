Chiều 29/6, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiếp Đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Bird.

Thủ tướng khẳng định, Việt Nam luôn coi Australia là người bạn tin cậy, là Đối tác Chiến lược toàn diện giàu tiềm năng và có vị thế, vai trò ngày càng tăng ở khu vực, cùng chia sẻ nhiều lợi ích chiến lược với Việt Nam.

Để tăng cường hơn nữa tin cậy chính trị giữa hai nước, Thủ tướng đề nghị hai bên chuẩn bị tốt cho trao đổi cấp cao giữa hai nước, mong đón Thủ tướng Australia thăm lại Việt Nam và dự hội nghị cấp cao APEC 2027.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Bird. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng đề nghị hai bên triển khai các biện pháp đột phá nhằm hiện thực hóa mục tiêu kim ngạch thương mại lên 20 tỷ USD và tăng gấp đôi đầu tư hai chiều. Thủ tướng đề nghị phía Australia tiếp tục mở cửa thị trường cho hàng hóa, nông, thủy sản của Việt Nam và duy trì ổn định nguồn cung nhiên liệu; hạn chế các rào cản thương mại và điều tra chống bán phá giá.

Thủ tướng cũng đề nghị Australia tiếp tục hỗ trợ đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức Việt Nam, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Hai bên thúc đẩy thực chất, hiệu quả hơn nữa hợp tác quốc phòng - an ninh, khoa học - công nghệ, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Đại sứ Australia Gillian Bird nhấn mạnh Australia luôn đồng hành, ủng hộ, hỗ trợ Việt Nam trong thực hiện cải cách nhằm đạt mục tiêu phát triển. Australia mong muốn tiếp tục đóng góp thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển, nhất là trong thương mại - đầu tư, giáo dục - đào tạo, hỗ trợ phát triển khoa học công nghệ…

Đại sứ khẳng định sẽ thúc đẩy đầu tư của Australia vào Việt Nam trên cơ sở Chiến lược Kinh tế Đông Nam Á đến năm 2040, tiếp tục hỗ trợ đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức Việt Nam.

Nhân dịp này, Đại sứ Gillian Bird vui mừng thông báo Australia sẽ cấp gần 100 triệu AUD tổng viện trợ phát triển cho Việt Nam trong năm tài chính 2026-2027, trong đó tập trung hợp tác về khoa học công nghệ, phát triển kỹ năng và nguồn nhân lực, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tiếp Đại sứ Canada tại Việt Nam Jim Nickel, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, Việt Nam coi Canada là đối tác quan trọng và mong muốn phát triển quan hệ Đối tác toàn diện ngày càng bền chặt, đi vào chiều sâu và hiệu quả, hướng tới sớm đưa quan hệ lên tầm cao mới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đại sứ Canada tại Việt Nam Jim Nickel. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng cho rằng hai nước còn nhiều dư địa hợp tác, nhất là trong kinh tế - thương mại, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, năng lượng…

Thủ tướng đề nghị Canada tiếp tục mở cửa cho hàng hóa Việt Nam, nhất là mặt hàng nông, lâm, thuỷ sản; tăng cường hợp tác đào tạo nguồn nhân lực trong các ngành công nghệ cao (AI, lượng tử, bán dẫn), hợp tác giữa các cơ sở giáo dục hai nước. Các trường đại học có thứ hạng cao của Canada được khuyến khích mở phân hiệu tại Việt Nam.

Đại sứ Jim Nickel khẳng định Canada coi Việt Nam là đối tác quan trọng, có vai trò chủ chốt trong ASEAN và ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Nhất trí với các ý kiến định hướng của Thủ tướng, Đại sứ nhấn mạnh tiềm năng cũng như một số đề xuất hợp tác cụ thể về năng lượng, an ninh lương thực, an toàn thực phẩm, hàng không vũ trụ, vận tải biển, phòng, chống tội phạm mạng, tội phạm xuyên quốc gia, gìn giữ hoà bình Liên Hợp Quốc…

Tiếp Đại sứ Hàn Quốc Choi Young Sam đến chào từ biệt dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá hai bên đã tổ chức thành công nhiều hoạt động trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, trong đó có chuyến thăm Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm (8/2025) và chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung (4/2026).

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ Hàn Quốc Choi Young Sam. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng đề nghị hai bên tập trung hoàn thành mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 100 tỷ USD trong năm 2026 và hướng tới mục tiêu 150 tỷ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng, bền vững; thúc đẩy các doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp tục đầu tư mới và mở rộng quy mô đầu tư vào Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực sản xuất thiết bị điện tử công nghệ cao, chất bán dẫn, năng lượng tái tạo, đường sắt đô thị, thành phố thông minh.

Chính phủ Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Hàn Quốc yên tâm đầu tư ổn định, lâu dài.

Đại sứ Choi Young Sam khẳng định Hàn Quốc luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ hơn nữa, nhất là lĩnh vực mới mà Hàn Quốc có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như khoa học công nghệ, bán dẫn, năng lượng tái tạo, điện khí LNG, trí tuệ nhân tạo, cơ sở hạ tầng.

Hàn Quốc luôn là đối tác tin cậy và là người bạn đồng hành với Việt Nam triển khai các mục tiêu phát triển của Việt Nam đến năm 2030 và năm 2045.



