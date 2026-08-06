Đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Australia và New Zealand.

Về quan hệ Việt Nam - Australia, Việt Nam luôn coi Australia là người bạn tin cậy, là Đối tác Chiến lược toàn diện giàu tiềm năng và có vị thế, vai trò ngày càng tăng ở khu vực, cùng chia sẻ nhiều lợi ích chiến lược với Việt Nam.

Cả 6 lĩnh vực trụ cột trong Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Australia giai đoạn 2024-2027 đều được triển khai đúng tiến độ, đến nay đã cơ bản hoàn thành 96%.

Hai nước đang triển khai các biện pháp đột phá nhằm hiện thực hóa mục tiêu kim ngạch thương mại lên 20 tỷ USD và tăng gấp đôi đầu tư hai chiều. Australia đã mở cửa cho các loại quả vải, xoài, thanh long, nhãn, chanh leo và sản phẩm tôm đông lạnh của Việt Nam. Ở chiều ngược lại, Việt Nam cũng nhập khẩu thêm nhiều loại hoa quả từ Australia.

Australia cũng là một trong những đối tác song phương cung cấp ODA không hoàn lại lớn nhất cho Việt Nam. Mới đây, Australia công bố sẽ cấp gần 100 triệu AUD tổng viện trợ phát triển cho Việt Nam trong năm tài chính 2026-2027, trong đó tập trung hợp tác về khoa học công nghệ, phát triển kỹ năng và nguồn nhân lực, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Hợp tác giáo dục là điểm sáng nổi bật trong quan hệ song phương. Với hơn 37.000 sinh viên, Việt Nam là nước có số lượng sinh viên nước ngoài lớn thứ 5 tại Australia.

Trong khi đó, quan hệ Việt Nam - New Zealand có bề dày lịch sử. Hai nước tuy cách xa nhau về địa lý nhưng đã thiết lập quan hệ ngoại giao từ rất sớm (năm 1975). Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa giai đoạn 2025-2030 đang được hai nước tích cực thực hiện trên cả 5 lĩnh vực trụ cột.

Hai nước đề ra các biện pháp đột phá nhằm sớm đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 3 tỷ USD. Việt Nam xuất khẩu sang thị trường New Zealand chủ yếu là các mặt hàng giày dép, đồ nội thất, gốm sứ, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, thủy sản, cà phê, hạt điều; nhập khẩu từ New Zealand các sản phẩm nông nghiệp, bột gỗ, hóa chất, sắt, thép...

New Zealand cũng là nước cung cấp ODA lớn cho Việt Nam, có mức viện trợ ổn định và tăng dần theo từng năm, tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực, nông nghiệp, giáo dục - đào tạo, thích ứng với biến đổi khí hậu.

New Zealand cấp một số lượng đáng kể học bổng để đào tạo đại học và sau đại học cho sinh viên và cán bộ khoa học - kỹ thuật của Việt Nam. Hiện nay, khoảng 1.700 học sinh, sinh viên Việt Nam đang học tập tại nước này.