Ông Đôn Tuấn Phong sinh ngày 27/7/1970, quê quán xã Quốc Oai, Hà Nội. Ông là tiến sĩ Kinh tế, thạc sĩ Quy hoạch phát triển, cử nhân Tiếng Anh.

Ông Đôn Tuấn Phong là đại biểu Quốc hội các khóa 14, 15, 16.

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, ông Phong đã từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Đức; Phó chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nghị viện châu Âu (EP).

Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đôn Tuấn Phong. Ảnh: QH

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong vừa được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm vào sáng nay.

Văn phòng Chính phủ là cơ quan ngang bộ, giúp việc Chính phủ và Thủ tướng; có chức năng tham mưu tổng hợp, điều phối hoạt động chung của Chính phủ, Thủ tướng, phó thủ tướng; kiểm soát thủ tục hành chính; bảo đảm thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành và điều kiện vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Chính phủ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng làm Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương

Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng vừa ký quyết định về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Theo đó, Thủ tướng làm Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân làm Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng. Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình làm Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng. Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài làm Phó Chủ tịch Hội đồng.

Các ủy viên Hội đồng gồm: ông Nguyễn Hữu Đông, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội; ông Đặng Xuân Phong, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; ông Lê Khánh Hải, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; ông Trương Thiên Tô, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; ông Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Hoàng Trung Dũng, Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương; ông Phạm Tất Thắng, Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam; bà Lê Thị Thủy, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; ông Lương Quốc Đoàn, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; Thượng tướng Bế Xuân Trường, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; ông Bùi Quang Huy, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; ông Phạm Huy Giang, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, ủy viên thường trực.