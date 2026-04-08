Văn phòng Trung ương Đảng hôm nay tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị bổ nhiệm ông Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Hải Ninh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định cho Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc và Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Hải Ninh. Ảnh: PV

Ông Nguyễn Hải Ninh sinh năm 1976, quê tỉnh Hưng Yên, trình độ chuyên môn Tiến sĩ Luật. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa 12 (dự khuyết), 13, 14.

Trưởng thành từ chuyên viên phòng Tổng hợp (Văn phòng Ban Nội chính Trung ương), ông Nguyễn Hải Ninh dần kinh qua nhiều chức vụ khác nhau ở Trung ương và địa phương. Năm 2006, ông Nguyễn Hải Ninh công tác tại Ban Nội chính Trung ương giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật.

Một năm sau, ông đảm nhiệm vị trí Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật và Cải cách tư pháp của Văn phòng Trung ương Đảng, trước khi trở thành Vụ trưởng, Thư ký của Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Cuối năm 2014, ông được luân chuyển tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk, giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk. Đến giữa năm 2016, ông Ninh giữ chức Phó Chủ tịch rồi Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2016-2021, trước khi được phân công giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Trung ương vào tháng 3/2019.

Tháng 4/2021, Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công ông thôi giữ chức Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng để chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại kỳ họp bất thường lần thứ 8, Quốc hội khóa 15 vào tháng 8/2024, ông được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp và giữ chức vụ này từ đó đến khi được Bộ Chính trị điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Văn phòng Trung ương Đảng là cơ quan tham mưu chiến lược, trọng yếu, cơ mật, giúp việc Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong tổ chức điều hành công việc lãnh đạo của Đảng; là trung tâm thông tin tổng hợp, dữ liệu của Đảng; là đầu mối tham mưu điều phối hoạt động của Trung ương Đảng và các cơ quan, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương; tham mưu, quản lý tài chính, tài sản của Đảng; bảo đảm các điều kiện phục vụ hoạt động của Trung ương Đảng.