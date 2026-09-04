Cụ thể, Thủ tướng điều động, bổ nhiệm ông Trần Trung Tính, Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Ông Tính tham gia công tác, giảng dạy tại Đại học Cần Thơ trong hàng chục năm, trải qua các chức vụ: Trưởng bộ môn thuộc khoa Công nghệ, Phó trưởng khoa Công nghệ, Phó hiệu trưởng, Hiệu trưởng.

Bộ Khoa học và Công nghệ có Bộ trưởng là ông Vũ Hải Quân, Thứ trưởng gồm các ông: Bùi Hoàng Phương, Lê Xuân Định, Phạm Đức Long, Hoàng Minh và Trần Trung Tính.

Thủ tướng bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Sơn, Vụ trưởng Vụ Dầu khí và Than giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Ông Sơn có hơn 30 năm công tác trong lĩnh vực năng lượng, dầu khí; đã tham gia xây dựng chiến lược, quy hoạch, hoàn thiện thể chế và tháo gỡ khó khăn cho nhiều dự án trọng điểm của ngành năng lượng.

Bộ Công Thương có Bộ trưởng là ông Lê Mạnh Hùng, Thứ trưởng gồm các ông, bà: Nguyễn Sinh Nhật Tân, Phan Thị Thắng, Trương Thanh Hoài và Nguyễn Việt Sơn.

Thủ tướng điều động, bổ nhiệm ông Lê Trọng Yên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Ông Lê Trọng Yên quê Hưng Yên; trình độ tiến sĩ Quản lý đất đai, thạc sĩ Nông nghiệp, kỹ sư Quản lý đất đai, cử nhân Kế toán và cử nhân Ngôn ngữ Anh.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Trọng Yên. Ảnh: Báo Lâm Đồng

Trưởng thành từ cán bộ huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông (cũ), ông Yên gắn bó với các lĩnh vực nông nghiệp, tài nguyên và môi trường, phát triển nông thôn tại địa phương.

Sau khi sáp nhập tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông và Bình Thuận thành tỉnh Lâm Đồng mới vào tháng 7/2025, ông Yên được bổ nhiệm giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường có Bộ trưởng là ông Trịnh Việt Hùng, Thứ trưởng gồm các ông, bà: Nguyễn Hoàng Hiệp, Nguyễn Thị Phương Hoa, Lê Công Thành, Nguyễn Quốc Trị, Võ Văn Hưng, Đặng Ngọc Hiệp và Lê Trọng Yên.

Thủ tướng cũng điều động, bổ nhiệm ông Phạm Thành Ngại, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp và ông Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an TP Huế giữ chức Phó tổng Thanh tra Chính phủ.

Ông Ngại quê tỉnh Cà Mau, là thạc sĩ Luật kinh tế, cử nhân Luật. Ông có thời gian dài công tác tại tỉnh Cà Mau, từng giữ các chức vụ: Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Năm Căn, Bí thư Thành ủy Cà Mau, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Tháng 11/2025, ông được Ban Bí thư điều động làm Phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp và được HĐND tỉnh bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Tuấn quê tỉnh Thanh Hóa, được đào tạo tại Học viện Cảnh sát nhân dân, có học vị tiến sĩ An ninh nhân dân. Sau nhiều năm công tác, tháng 1/2018, ông được điều động về nhận nhiệm vụ tại Công an tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là Công an TP Huế).

Thanh tra Chính phủ có Tổng Thanh tra Nguyễn Quốc Đoàn, Phó tổng Thanh tra gồm các ông: Nguyễn Văn Cường, Lê Sỹ Bảy, Lê Tiến Đạt, Phạm Thành Ngại và Nguyễn Thanh Tuấn.