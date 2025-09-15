Thủ tướng:

Chương trình bế mạc Triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" vừa diễn ra tối nay tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội).

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại chương trình bế mạc Triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc". Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thành công vượt kỳ vọng, thể hiện rõ tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận định: Sau 19 ngày sôi động, thu hút trên 10 triệu người dân từ khắp mọi miền đất nước, người Việt Nam ở nước ngoài và các vị khách quốc tế, Triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" đã thành công rất tốt đẹp, vượt kỳ vọng và sự mong đợi.

Thủ tướng nhấn mạnh, triển lãm đã thể hiện rất rõ tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, "tình đồng chí, nghĩa đồng bào" bằng nhiều nội dung phong phú, sinh động và cách trình bày, thể hiện lôi cuốn, hấp dẫn, thấm đậm văn hoá đặc sắc của cộng đồng 54 dân tộc anh em từ khắp mọi miền đất nước.

Triển lãm khẳng định ý nghĩa và tầm quan trọng của sự kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế, sự phối hợp chặt chẽ giữa Trung ương với địa phương, giữa nhà nước và nhân dân.

Các hoạt động, không gian triển lãm, từ "Kiến tạo phát triển", "Sáng tạo để kiến thiết", "Khát vọng bầu trời" đến "Vì tương lai xanh", "Đầu tàu kinh tế", "Khởi nghiệp kiến quốc"... lan toả mạnh mẽ thông điệp về đất nước, con người Việt Nam thông minh, sáng tạo, khát vọng, giàu nghị lực nhưng chân thành, cởi mở, mến khách.

“Đó cũng chính là cội nguồn tạo nên những "kỳ tích" trí tuệ, bản lĩnh của nhân dân Việt Nam trong suốt 80 năm qua, thể hiện khát vọng bay cao, vươn xa của nhân dân Việt Nam trong kỷ nguyên mới”, Thủ tướng nói.

Bằng sự tái hiện sinh động các minh chứng lịch sử, triển lãm chính là một bức tranh tổng thể, sâu sắc và toàn diện những thành tựu vĩ đại của sự nghiệp cách mạng đấu tranh giành độc lập dân tộc gắn với xây dựng chủ nghĩa xã hội của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta qua các thời kỳ.

Thủ tướng đánh giá cao: “Mỗi hình ảnh, mỗi hiện vật, mỗi tư liệu tại triển lãm đều thể hiện, khắc hoạ trí tuệ tuyệt vời Việt Nam, về con người Việt Nam dũng cảm, kiên cường, sáng tạo, giàu lòng nhân ái, về những công trình, dự án khoa học, công nghệ đưa trí tuệ Việt Nam sánh vai cùng thế giới”.

Khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và sức sáng tạo của con người Việt Nam

Cũng theo Thủ tướng, Triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” thể hiện rõ sự hấp dẫn, vẻ đẹp tinh tế, hài hoà của sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, kết nối quá khứ hào hùng với hiện tại kiên cường và tương lai tươi sáng; được xây dựng trên nền tảng số hoá, ứng dụng công nghệ mới với sức sáng tạo phi thường của trí tuệ Việt Nam.

Tất cả các không gian triển lãm đã hoà nhịp, tạo nên bức tranh tổng thể vừa mang đậm truyền thống lịch sử hào hùng, vừa thấm đẫm bản sắc văn hoá, nhân văn sâu sắc, góp phần tạo động lực, khơi nguồn cảm hứng, tiếp thêm sức mạnh, để chúng ta tự tin, tự hào khi nói với bạn bè quốc tế rằng, Việt Nam là một đất nước độc lập, tự do, hạnh phúc và đang tự tin vững bước tiến vào kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao và trân trọng cảm ơn sự tâm huyết, trách nhiệm, sự nỗ lực, sức sáng tạo của các bộ, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp, các nhà khoa học, nghệ nhân, nghệ sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc, đơn vị tổ chức nghệ thuật, các tình nguyện viên... đã chung tay làm nên thành công rực rỡ của triển lãm, tỏa sáng tinh thần "Đoàn kết - Trí tuệ - Sức mạnh - Vinh quang - Tự hào chúng ta là người Việt Nam".

Thủ tướng cho biết, thành công của Triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" là sự khởi đầu tốt đẹp cho những sự kiện trọng đại, các chương trình quy mô quốc gia, khu vực, quốc tế trong tương lai. Đơn cử Hội chợ Mùa Thu 2025 dự kiến diễn ra vào tháng 10 năm nay - nơi tinh thần đổi mới, sáng tạo, hợp tác và phát triển sẽ tiếp tục được thắp sáng và ngày càng lan toả.

"Tương lai tươi sáng của đất nước Việt Nam đang ở phía trước. Chúng ta hãy cùng nhau viết tiếp những trang sử hào hùng của dân tộc bằng tinh thần yêu nước, niềm tự hào, sự tự tin, bản lĩnh kiên cường của "con cháu Lạc Hồng", bằng lòng nhân ái, văn minh, văn hiến, khát vọng cháy bỏng vươn xa, bay cao của trí tuệ con người Việt Nam.

Chúng ta hãy cùng chung tay xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc, sánh vai với các cường quốc năm châu, như Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu hằng mong muốn", Thủ tướng hiệu triệu.