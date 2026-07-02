Báo cáo tóm tắt kết quả công tác quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm cho thấy, toàn quân thường xuyên duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý linh hoạt, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, phối hợp giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn cả nước.

Quân đội chủ động nghiên cứu các cuộc chiến tranh, xung đột trên thế giới và thực tiễn đất nước, đề xuất nhiều chủ trương, chính sách lớn, đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc cả trước mắt và lâu dài. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cũng báo cáo Bộ Chính trị ban hành và kịp thời triển khai kết luận về điều chỉnh tổ chức, biên chế ban chỉ huy quân sự xã, phường, đặc khu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Nhật Bắc

Song song với đó, Quân đội kết hợp chặt chẽ thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng với phát triển kinh tế - xã hội; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, phòng thủ quân khu và khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.

Các binh đoàn, đoàn, khu kinh tế - quốc phòng triển khai nhiều chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở các vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển đảo, góp phần củng cố thế trận quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc…

Toàn quân coi trọng xây dựng, phát huy nhân tố chính trị, tinh thần. Đặc biệt, toàn quân tăng cường chỉ huy, chỉ đạo, phát huy sức mạnh tổng hợp, triển khai quyết liệt hiệu quả "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".

Đến nay, hơn 4.100 ha đất được làm sạch bom mìn; tiếp nhận 1.507 mẫu hài cốt liệt sĩ của các tỉnh, thành phố và lấy hơn 7.500 mẫu của hơn 10.600 mộ liệt sĩ để tiến hành giám định; tìm kiếm được 1.255 hài cốt liệt sĩ và 3 mộ tập thể, đáp ứng nguyện vọng tha thiết của thân nhân liệt sĩ.

Không để sự kiện bên ngoài chuyển hóa thành khủng hoảng trong nước

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhận định Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã chủ động, nhạy bén trong công tác tham mưu chiến lược về quân sự, quốc phòng, đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc cả về trước mắt và lâu dài.

Quân đội đã nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu xử lý linh hoạt, hiệu quả các tình huống, giữ vững thế chủ động, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nhật Bắc

Cùng với đó là tập trung xây dựng quân đội tinh - gọn - mạnh - hiện đại, có bản lĩnh chính trị cao, kỷ luật nghiêm, năng lực chuyên môn tốt và làm chủ công nghệ, vừa củng cố sức mạnh truyền thống, vừa hình thành năng lực mới của chiến tranh hiện đại; xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại gắn với xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tập trung phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển công nghiệp quốc phòng đạt kết quả rất nổi bật, có bước tiến mới trong làm chủ công nghệ.

Đối ngoại quốc phòng tiếp tục phát huy hiệu quả, tham gia có hiệu quả các diễn đàn quốc tế, làm tốt nhiệm vụ giữ gìn hòa bình của Liên Hợp Quốc, cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ nhân đạo quốc tế.

Thời gian tới thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, nhiều biến động, Thủ tướng đề nghị Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược về quân sự, quốc phòng và đối ngoại.

Quân đội phải nhìn xa hơn, chuẩn bị sớm hơn, tham mưu sâu hơn; không chỉ dự báo về quân sự, quốc phòng mà cả tác động về kinh tế - xã hội, ngoại giao nói chung; nhận diện các nguy cơ an ninh truyền thống, phi truyền thống, không để đất nước bị bất ngờ chiến lược, không để sự kiện bên ngoài chuyển hóa thành khủng hoảng trong nước.

Thủ tướng lưu ý phải tiếp tục xây dựng quân đội cách mạng chính quy, tinh nhuệ và hiện đại; thực hiện việc điều chỉnh tổ chức bộ tiêu chí xây dựng quân đội hiện đại trong tình hình mới; nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, diễn tập, làm chủ vũ khí, trang bị hiện đại và đáp ứng điều kiện tác chiến mới.

Thủ tướng và các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: TTXVN

Quân đội bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, biên giới, vùng trời, không gian mạng, hạ tầng chiến lược và xử lý tình huống phải kiên quyết về nguyên tắc, linh hoạt về phương pháp, chắc chắn về pháp lý, chủ động về truyền thông và tránh mắc bẫy leo thang.

Thủ tướng cũng yêu cầu xây dựng phòng thủ quân khu, các khu vực phòng thủ vững chắc trong điều kiện mới, đồng bộ với cơ chế lãnh đạo và tổ chức quân sự địa phương.

Cùng với đó, theo Thủ tướng, phải phát triển công nghiệp quốc phòng tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng và hiện đại, trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia và làm chủ công nghiệp quốc phòng, chuỗi cung ứng chiến lược để bảo đảm năng lực ứng phó trong mọi tình huống, trọng tâm là đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo...