Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện 130, yêu cầu các bộ, ngành và địa phương khẩn trương rà soát, xử lý triệt để các vướng mắc trong quy định pháp luật về khoáng sản, đất đai, báo cáo trước ngày 20/8/2025.

Thời gian qua, Luật Địa chất và khoáng sản 2024, Luật Đất đai 2024 đã giải quyết nhiều bất cập của các luật trước đây. Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn xuất hiện những điểm nghẽn, chưa phù hợp với mô hình chính quyền 2 cấp, gây ách tắc phát triển kinh tế - xã hội.

Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương đã chỉ đạo sửa đổi hai đạo luật này, dự kiến trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10, khóa 15 (tháng 10/2025).

Thủ tướng yêu cầu gỡ ngay những vướng mắc trong quản lý đất đai, khoáng sản. Ảnh minh hoạ

Công điện yêu cầu bộ trưởng các bộ, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố xác định rõ nội dung vướng mắc, dẫn cụ thể điều, khoản, điểm của luật, nghị định, thông tư liên quan; đồng thời đề xuất giải pháp sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ, trên tinh thần phân cấp, phân quyền tối đa, cắt giảm thủ tục hành chính, tăng cường hậu kiểm.

Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo khẩn trương rà soát kỹ, tổng hợp đầy đủ ý kiến các bộ, địa phương để sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực khoáng sản và đất đai nhằm tháo gỡ các vướng mắc, bất cập, trên nguyên tắc phân cấp triệt để, cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, bảo đảm thông thoáng, tăng cường hậu kiểm, báo cáo Thủ tướng kết quả tổng hợp trước ngày 22/8/2025.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và khoáng sản, Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) bảo đảm kịp tiến độ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 15; đồng thời tập trung rà soát, sửa đổi các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật bảo đảm đồng bộ, thống nhất, kịp thời với các Luật được sửa đổi.

Bên cạnh đó, Bộ cần sửa đổi, bổ sung, thay thế ngay các quy định gây vướng mắc tại các văn bản theo thẩm quyền, đề xuất sửa đổi các văn bản thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hoàn thành trước ngày 10/9/2025.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà được giao chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu trên.