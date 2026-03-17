Công điện nêu rõ, từ đầu năm 2026, Chính phủ, Thủ tướng đã có nhiều chỉ đạo, các bộ, cơ quan, địa phương đã nỗ lực, cố gắng trong việc thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu, phát triển, mở rộng thị trường.

Trong 2 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 155,7 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu đạt 76,4 tỷ USD - tăng 18,3%, nhập khẩu đạt 79,3 tỷ USD - tăng 26,3%.

Tuy nhiên, từ đầu tháng 3, bối cảnh thế giới biến động phức tạp, khó lường, với nhiều rủi ro, thách thức. Để chủ động thích ứng linh hoạt, kịp thời, phù hợp, hiệu quả với tình hình thế giới, khu vực, thúc đẩy hơn nữa hoạt động xuất khẩu góp phần thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng kinh tế năm 2026 đạt từ 10% trở lên, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, lãnh đạo chủ chốt, Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng có liên quan, trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu

Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện nhất quán mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp; tăng cường thu hút đầu tư, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, lưu thông hàng hóa; rà soát, thúc đẩy mạnh mẽ các dự án sản xuất, xuất khẩu.

Các bộ, cơ quan, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động chuẩn bị các nội dung để trao đổi, làm việc với phía Hoa Kỳ thúc đẩy ký kết Hiệp định thuế đối ứng cân bằng, công bằng.

Bộ Công Thương thực hiện các giải pháp đảm bảo nguồn cung xăng dầu phục vụ cho sản xuất, tiêu dùng; tập trung hỗ trợ các địa phương, hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp khai thác có hiệu quả các FTA mà Việt Nam là thành viên; đẩy nhanh tiến độ đàm phán, ký kết các Hiệp định thương mại tự do mới; mở rộng, khai thác hiệu quả thị trường mới; điều phối, đổi mới hoạt động xúc tiến thương mại; triển khai giải pháp đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, thị trường nhập khẩu...

Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp nhằm chống khai thác IUU, gỡ cảnh báo "thẻ vàng", đầu tư cơ sở hạ tầng nghề cá, chuyển đổi số mạnh mẽ trong lĩnh vực thủy sản; tiếp tục triển khai đàm phán mở cửa thị trường, công nhận lẫn nhau về an toàn thực phẩm giúp mở cửa thị trường cho các chủng loại trái cây, rau quả có thế mạnh của Việt Nam; đẩy mạnh xây dựng chỉ dẫn địa lý, thương hiệu sản phẩm, cấp mã số vùng trồng, vùng nuôi, xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hóa chặt chẽ; tăng cường nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp...

Đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao kinh tế, mở rộng thị trường

Theo công điện, Bộ Tài chính có nhiệm vụ theo dõi sát tình hình thị trường, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương trong điều hành giá xăng dầu, trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu; rà soát, xây dựng các mức thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu phù hợp với lộ trình hội nhập quốc tế...

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan điều hành tỷ giá linh hoạt, hài hòa, cân bằng hợp lý với lãi suất, chỉ đạo các tổ chức tín dụng thực hiện các giải pháp tăng cường tiếp cận vốn tín dụng cho doanh nghiệp, người dân.

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, UBND các tỉnh, thành phố và cơ quan liên quan xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông, kho bãi, cảng biển nước sâu, trung tâm logistics trên các tuyến đường, hành lang kết nối cảng của Việt Nam với các nước; chú trọng phát triển giao thông đường thủy khu vực đồng bằng sông Cửu Long, các loại hình dịch vụ logistics, thu hút đầu tư vào kinh doanh dịch vụ vận tải quốc tế.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao năng lực, thị phần vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam; đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao kinh tế, mở rộng thị trường, hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy xuất khẩu.

Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan thúc đẩy các biện pháp chính trị - ngoại giao, tiếp tục nắm chắc tình hình thế giới và khu vực, nhất là về thương mại, đầu tư; xây dựng, củng cố và tăng cường quan hệ tốt đẹp với các nước; hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy xuất khẩu, đầu tư, kinh doanh có hiệu quả ở thị trường nước ngoài.

Bộ Khoa học và Công nghệ thường xuyên cập nhật và chỉ đạo hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn về chất lượng nông lâm thủy sản; chỉ đạo tiếp tục triển khai ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý chất lượng, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thúc đẩy các sản phẩm xuất khẩu theo Chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa, kết hợp xúc tiến du lịch với xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm Việt Nam.

Chủ động kế hoạch sản xuất, xuất khẩu, tránh phát sinh ùn ứ

Đồng thời, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chủ động nắm bắt, tháo gỡ thực chất khó khăn, vướng mắc đối với từng doanh nghiệp, từng dự án đầu tư; kêu gọi, thu hút các tập đoàn lớn, đa quốc gia tham gia đầu tư các dự án sản xuất, xuất khẩu, ưu tiên dự án có quy mô lớn, công nghệ hiện đại, sản phẩm có tính cạnh tranh cao và có khả năng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu; tăng cường liên kết, chia sẻ thông tin giữa các địa phương về tình hình sản xuất, mùa vụ, sản lượng, thu hoạch và tình hình xuất khẩu...

UBND các địa phương có nông sản xuất khẩu qua biên giới thường xuyên cập nhật thông tin, tình hình từ các tỉnh biên giới để khuyến cáo các hộ nông dân, cơ sở sản xuất, doanh nghiệp chế biến xuất khẩu nông sản và trái cây tươi trên địa bàn chủ động kế hoạch sản xuất, đóng gói, giao nhận, xuất khẩu hàng hóa, tránh để phát sinh ùn ứ và các tác động bất lợi khác.

Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn trực tiếp chỉ đạo các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện Công điện này, vượt thẩm quyền thì báo cáo Thủ tướng. Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc theo chức năng, nhiệm vụ được giao; báo cáo Thủ tướng những vấn đề vượt thẩm quyền.