Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Điện Biên.

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Điện Biên tiếp tục rà soát toàn bộ các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chỉ thị, công điện của Chính phủ, Thủ tướng và các văn bản pháp luật liên quan trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp để địa phương kịp thời điều chỉnh, bổ sung, ban hành mới các quy định.

Tỉnh cần khẩn trương triển khai các vấn đề có tính cấp bách, đặc biệt là tổ chức bộ máy và nhân sự.

Tỉnh căn cứ quy định của Nghị định 370/2025 của Chính phủ để triển khai linh hoạt, tránh áp dụng cứng nhắc, nhất là quy định khung số lượng các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã theo hướng không nhất thiết tổ chức các phòng chuyên môn giống nhau ở tất cả các địa phương. Ngoài ra, việc thành lập thêm phòng mới không thực hiện đồng loạt và phải cân nhắc trên nhu cầu thực tiễn của từng xã, phường.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 26 của phường Điện Biên Phủ, chiều 12/3. Ảnh: VGP

Sau khi cấp có thẩm quyền ban hành quy định chung về biên chế và quản lý biên chế của hệ thống chính trị, tỉnh cần chủ động xây dựng phương án, căn cứ vào phân loại đơn vị hành chính để xác định số lượng biên chế phù hợp với từng loại đơn vị.

Bên cạnh đó, tỉnh Điện Biên cần tiếp tục sắp xếp các đơn vị sự nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục và y tế, theo hướng tinh gọn nhưng vẫn bảo đảm phục vụ tốt nhu cầu của người dân.

Trung tâm Dịch vụ công tổng hợp cần được tổ chức theo hướng linh hoạt, bao gồm nhiều lĩnh vực như văn hóa, thể thao, du lịch, môi trường, quản lý đô thị, nông nghiệp, hỗ trợ đầu tư, giải phóng mặt bằng. Mỗi lĩnh vực cần xây dựng khung vị trí việc làm cụ thể để các địa phương chủ động bố trí nhân sự phù hợp.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu rà soát đội ngũ cán bộ, đặc biệt ở cấp xã, để có phương án bố trí, sắp xếp phù hợp, đồng thời mạnh dạn đưa cán bộ trẻ, cán bộ có triển vọng từ cấp tỉnh về cơ sở. Bên cạnh đó, tỉnh nghiên cứu, xem xét đưa một số viên chức bố trí làm việc tại cấp xã ở một số vị trí đang thiếu như công nghệ thông tin, đất đai, tư pháp.

Chuyển đổi số là yêu cầu cấp thiết hiện nay, tỉnh Điện Biên cần huy động lực lượng thanh niên tham gia hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ số, triển khai phong trào “bình dân học vụ số” để giúp người dân tiếp cận thuận lợi hơn với các dịch vụ công trực tuyến.

Thông báo kết luận cũng nêu rõ, để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu HĐND các cấp, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp hiệu lực, hiệu quả, nhất là ở cơ sở, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Điện Biên bám sát đầy đủ tất cả những chỉ đạo của Trung ương để tổ chức buổi khai mạc thật trọng thể, ý nghĩa, ấn tượng, sâu sắc, bảo đảm đầy đủ quyền bầu cử của công dân.

Tỉnh cần bảo đảm chặt chẽ an ninh trật tự, an toàn tuyệt đối tại các khu vực bỏ phiếu, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, không để xảy ra sai sót, thường xuyên cập nhật số liệu, tiến độ và báo cáo tình hình các khu vực bầu cử hàng ngày với các cơ quan Trung ương.