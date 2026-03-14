Thời hạn quy hoạch gồm: Giai đoạn ngắn hạn đến năm 2035, giai đoạn trung hạn đến năm 2045, giai đoạn dài hạn đến năm 2065, tầm nhìn chiến lược 100 năm.

Quy hoạch xác định các định hướng mới, vượt trội với 11 nhóm giải pháp đột phá. Đó là các nhóm giải pháp đột phá về: phát triển liên kết vùng, xây dựng mô hình "hạt nhân - vệ tinh" cho Vùng Thủ đô, trong đó Hà Nội giữ vai trò là đô thị hạt nhân, trung tâm lan tỏa và dẫn dắt toàn Vùng Thủ đô, Vùng đồng bằng sông Hồng, Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước; phát triển đường sắt đô thị, phát triển đô thị dựa trên mô hình TOD; thiết chế tại các cực tăng trưởng nhằm kéo giãn dân cư nội đô; mô hình kiến tạo đô thị thông minh - xanh - bền vững; tái thiết đô thị toàn diện và chọn lọc; khai thác không gian đa tầng - đa lớp; sông Hồng - biểu tượng phát triển của Thủ đô tạo bước tiến mới; phát triển các cảng hàng không; cải thiện, giải quyết dứt điểm vấn nạn ô nhiễm môi trường; xác định các quỹ đất dự trữ; thực hiện quy hoạch bằng kế hoạch và chương trình hành động cụ thể...

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ Nghị quyết của Bộ Chính trị là nền tảng chính trị, Luật Thủ đô sửa đổi là nền tảng pháp lý, Quy hoạch tổng thể Thủ đô là nền tảng không gian phát triển.

Các dự thảo này được xây dựng công phu, kỹ lưỡng, có hàm lượng trí tuệ cao, giàu tính thực tiễn, với quyết tâm rất cao, nỗ lực rất lớn. Cùng với đó, công tác giải phóng mặt bằng được đẩy mạnh, được nhân dân ủng hộ, thúc đẩy nhiều dự án lớn, tháo gỡ các điểm nghẽn.

Thủ tướng đánh giá quy hoạch tổng thể Thủ đô có ý nghĩa rất quan trọng với sự phát triển của Thủ đô, vùng và cả nước; thể hiện trí tuệ Việt Nam, văn hóa Việt Nam, bản sắc Việt Nam, con người, xã hội Việt Nam, sự phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Nhấn mạnh thêm một số nội dung, Thủ tướng cho rằng triết lý của quy hoạch là lấy con người làm trung tâm, chủ thể; đô thị giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, bản sắc, hiện đại và tầm nhìn 100 năm, phát triển đa cực, đa tầng, đa lớp, đa trung tâm, đa hướng, đa chiều, phát triển số, sáng, xanh, sạch, đẹp, văn hiến; hài hòa con người, văn hóa, xã hội, thiên nhiên, "làng trong phố, phố trong làng", có bảo tồn, kế thừa và phát triển. Các đột phá là tái thiết đô thị, hiện đại hóa nông thôn, thông minh hóa dịch vụ, công nghiệp phải tiên tiến.

Thủ tướng đề nghị Hà Nội nghiên cứu, tìm địa điểm xây dựng cung triển lãm quy hoạch để công khai quy hoạch, giám sát quy hoạch, xúc tiến đầu tư và cũng là sản phẩm du lịch.

Thủ tướng nhấn mạnh, lưu ý thêm một số nội dung như: quy hoạch phát triển không gian kinh tế tầm thấp, tầm cao và vũ trụ; quy hoạch không gian ngầm, để ngầm hóa hạ tầng điện, nước, viễn thông, giao thông…; rà soát ngành, lĩnh vực, tối ưu hóa không gian mặt đất, nhất là phía nam, Xuân Mai, Ba Vì, Sơn Tây, Sóc Sơn…; phát triển kinh tế sân bay; khai thác trung tâm Hồ Tây.

Thủ tướng nêu rõ cần đa dạng hóa nguồn lực, tối ưu hóa nguồn lực của Nhà nước, đẩy mạnh hợp tác công tư, xây dựng các chính sách huy động nguồn lực như BT, BOT.

Thủ tướng cũng gợi mở việc phát triển hệ sinh thái Thủ đô trong liên kết với các địa phương trong vùng; phát triển Thủ đô an ninh, an toàn; phát huy hiệu quả 5 phương thức giao thông; thích ứng với biến đổi khí hậu, khôi phục các dòng sông xanh, giải quyết vấn đề môi trường, ùn tắc giao thông, úng ngập…; tôn tạo, giữ gìn, phát huy văn hóa, bản sắc Hà Nội, khu phố cổ, các di tích lịch sử văn hóa...

Thủ tướng cho rằng quy hoạch cần kết hợp chặt chẽ giữa khung và chi tiết; phát huy được hết tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của Hà Nội; thực hiện nghiêm quy hoạch, làm cái gì ra cái đó, làm cái gì dứt cái đó.

Để bảo đảm tính khả thi, tính thực thi, Thủ tướng yêu cầu lựa chọn ưu tiên để triển khai, nhất là những việc có tính lan tỏa cao, động lực lớn.

Về xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn, Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc kiến nghị của Hà Nội với tinh thần vừa có tính đặc thù với Thủ đô vừa có tính phổ biến, nhưng bảo đảm tính kết nối với cả nước nếu cần thiết.