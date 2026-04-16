Tham dự cuộc gặp có lãnh đạo các bộ, ngành, một số doanh nghiệp, tập đoàn của Việt Nam và đại diện 52 doanh nghiệp lớn, hàng đầu của Mỹ trên các lĩnh vực năng lượng và công nghiệp, công nghệ và kinh tế số, tài chính, logistics và vận tải, y sinh học, nông nghiệp, dịch vụ, tiêu dùng, công nghiệp sáng tạo…

Quan hệ kinh tế - thương mại - đầu tư giữa hai nước tiếp tục phát triển tích cực. Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Kim ngạch thương mại hai chiều đạt 209,5 tỷ USD năm 2025, trong đó xuất khẩu từ Mỹ vào Việt Nam đạt hơn 19 tỷ USD, tăng 28% so với năm 2024. Doanh nghiệp Việt Nam đã ký các hợp đồng mua máy bay, thiết bị của Mỹ trị giá hơn 37 tỷ USD.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng hoan nghênh sự tham gia đông đảo của các doanh nghiệp Mỹ trong chuyến thăm, minh chứng sống động cho sự quan tâm sâu sắc đối với thị trường Việt Nam cũng như các cơ hội hợp tác ngày càng sâu rộng giữa hai nước.

Thủ tướng: Chính phủ ủng hộ, hoan nghênh các tập đoàn, doanh nghiệp năng lượng hàng đầu của Mỹ đầu tư tại Việt Nam. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng cho biết, Việt Nam chủ trương tăng cường hội nhập quốc tế, tranh thủ tối đa các nguồn lực bên ngoài phục vụ mục tiêu phát triển, thực hiện những cơ chế, chính sách ưu đãi đặc thù, tháo gỡ rào cản, vướng mắc để tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp nước ngoài đầu tư kinh doanh hiệu quả tại Việt Nam.

Việt Nam nhất quán coi Mỹ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu; mong muốn thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Mỹ phát triển lành mạnh, ổn định, bền vững, vì lợi ích của người dân và doanh nghiệp hai nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới.

Trong bối cảnh thế giới, khu vực biến động rất nhanh và phức tạp, Thủ tướng vui mừng nhận thấy quan hệ Việt Nam - Mỹ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả. Trong đó, cuộc gặp giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với Tổng thống Mỹ Donald Trump nhân dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Mỹ tiếp tục củng cố xung lực cho hợp tác.

Để quan hệ kinh tế - thương mại - đầu tư giữa hai nước tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn, Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp nước ngoài trong đó có doanh nghiệp Mỹ tiếp tục mở rộng kinh doanh, đầu tư thành công tại Việt Nam.

Đánh giá cao các ý kiến thực chất, thẳng thắn của các doanh nghiệp Mỹ, Thủ tướng cho biết đã nghiên cứu kỹ các đề xuất, kiến nghị, Chính phủ sẽ chỉ đạo quyết liệt, những nội dung có thể tháo gỡ được, nhất là về mặt thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh sẽ tập trung tháo gỡ ngay.

Chia sẻ về các định hướng chính sách lớn, Thủ tướng cho biết Việt Nam đang đẩy nhanh quá trình cải cách, đẩy mạnh hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng thông thoáng, minh bạch, hiệu quả, đặc biệt là quyết liệt, khẩn trương cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh.

Trong quá trình này sẽ cầu thị lắng nghe ý kiến cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp Mỹ. Những việc này chắc chắn phải làm và làm rất nhanh, Thủ tướng nêu rõ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và đại diện các doanh nghiệp hàng đầu của Mỹ. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng đề nghị USABC và các doanh nghiệp Mỹ tiếp tục phát huy vai trò, ảnh hưởng của mình để chuyển tải thông điệp về thiện chí và nỗ lực hợp tác của Việt Nam, có tiếng nói khách quan, phản ánh đúng thực tiễn của nền kinh tế Việt Nam, thúc đẩy hai nước sớm đạt được Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng, phía Mỹ sớm xem xét công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường đầy đủ và sớm đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các nước hạn chế về xuất khẩu (D1-D3).

Đề cập một số lĩnh vực hợp tác cụ thể, Thủ tướng nêu rõ Chính phủ ủng hộ, hoan nghênh các tập đoàn, doanh nghiệp năng lượng hàng đầu của Mỹ đầu tư tại Việt Nam, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và phát triển thị trường năng lượng bình đẳng, minh bạch, hiệu quả.

Về hợp tác khoa học - công nghệ - một trụ cột mới trong quan hệ song phương, Việt Nam hoan nghênh, coi trọng công nghệ của Mỹ. Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp viễn thông có năng lực của Mỹ tiếp cận thị trường nhằm nghiên cứu đầu tư, chuyển giao công nghệ và phát triển hạ tầng viễn thông, 5G, cáp quang biển tại Việt Nam trên cơ sở bảo đảm an ninh quốc gia, tuân thủ hành lang pháp lý của Việt Nam.

Tháng 2 vừa qua, Bộ Khoa học và Công nghệ đã cấp giấy phép cung cấp dịch vụ internet vệ tinh Starlink tại Việt Nam, Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp Mỹ tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam, thực hiện chuyển giao công nghệ, nhất là những công nghệ lõi, hỗ trợ Việt Nam gắn kết sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.