XEM VIDEO:

Đại sứ Marc E. Knapper chia sẻ: "Năm 2025 đang khép lại, chúng ta cùng kỷ niệm một dấu mốc vô cùng đặc biệt - 30 năm quan hệ ngoại giao Mỹ - Việt Nam. Năm nay tràn ngập những khoảnh khắc ý nghĩa, thể hiện sức mạnh và sự phát triển của quan hệ đối tác song phương".

Trong lĩnh vực giáo dục đại học, Đại sứ cho biết, đã đón đoàn đại diện các trường đại học Mỹ quy mô nhất đến thăm Việt Nam, nhằm tăng cường trao đổi và hợp tác học thuật giữa các trường đại học hai nước.

"Tôi rất tự hào rằng các tổ chức giáo dục tuyệt vời tại Mỹ tiếp tục thu hút sinh viên Việt Nam, đưa Việt Nam trở thành quốc gia đứng thứ 5 về số lượng du học sinh, với 36.000 người đang theo học tại Mỹ. Với hơn 9.000 cựu học viên Việt Nam từng tham gia các chương trình trao đổi do Chính phủ Mỹ tài trợ, chúng tôi đã tổ chức cuộc gặp gỡ các cựu sinh viên lớn nhất từ trước đến nay, với sự có mặt của nhiều thế hệ các lãnh đạo, học giả và những người bạn Việt Nam nhằm tôn vinh những đóng góp của họ đối với việc thúc đẩy quan hệ song phương", Đại sứ cho biết.

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc E. Knapper cùng đoàn công tác Đại học Harvard đã đến thăm và làm việc với Trung tâm Lưu trữ quốc gia III (Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước)

Trong lĩnh vực văn hóa, Đại sứ nêu về chuỗi hoạt động này bao gồm 4 lễ hội hữu nghị được tổ chức trên khắp Việt Nam và sự kết hợp đặc biệt với rapper Việt Nam Suboi cho ra mắt video âm nhạc mang tên “Never Before” nhằm tôn vinh sự gắn kết giữa người dân hai nước. Một báo cáo đặc biệt được xuất bản mang tên “Việt Nam quan trọng với Mỹ, Mỹ quan trọng với Việt Nam”, trong đó sử dụng các dữ liệu và số liệu thể hiện chiều sâu của quan hệ hợp tác...

Trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh, Đại sứ nhấn mạnh việc hai bên hoàn tất chuyển giao 12 máy bay huấn luyện T-6C cho lực lượng Phòng không - Không quân Việt Nam và cung cấp tàu tuần tra thứ 3 cho lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth thăm Hà Nội vào tháng 11, tàu USS Tripoli và tàu USS Robert Smalls cập cảng Đà Nẵng vào tháng 12. Theo Đại sứ Knapper, đây là những biểu tượng quan trọng của quan hệ hợp tác ngày càng phát triển.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cùng trao đổi kỷ vật chiến tranh

Mỹ và Việt Nam cũng đã tổ chức hai cuộc đối thoại thường niên quan trọng về hợp tác an ninh quốc phòng và thực thi pháp luật tại Washington vào tháng 9, tháng 12.

Quan hệ đối tác song phương cũng mở rộng ra lĩnh vực hỗ trợ nhân đạo trong việc ứng phó hậu quả của nhiều cơn bão và trận lũ ở miền Bắc và miền Trung Việt Nam. Trong vài tháng qua, Mỹ đã hỗ trợ Việt Nam 1,75 triệu USD. Ngoài ra, hai nước đã tổ chức chương trình Bạn bè Thái Bình Dương lần đầu tiên giữa Lục quân Mỹ tại Thái Bình Dương và tỉnh Quảng Trị, tập trung vào tăng cường năng lực sẵn sàng về y tế và ứng phó thảm họa.

Khu thao trường huấn luyện xử lý vật nổ tại Trung tâm Hành động bom mìn Quốc gia Việt Nam tại Ba Vì được khánh thành. Hai nước tiếp tục đạt được những tiến bộ trong xử lý ô nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa - thể hiện cam kết của Mỹ trong việc giải quyết hậu quả chiến tranh, đồng thời thúc đẩy hợp tác về một chương trình nghị sự hướng tới tương lai.

Quan hệ kinh tế tiếp tục phát triển sâu sắc hơn, Đại sứ cho biết, thương mại song phương vượt 150 tỷ USD năm 2024, Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu hàng đầu và đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam.

Một số lượng đông kỷ lục - hơn 100 doanh nghiệp Việt Nam đã dự Hội nghị thượng đỉnh đầu tư SelectUSA lần thứ 11, nhằm tăng cường cơ hội thương mại và đầu tư. "Chúng tôi mong sẽ có thêm nhiều công ty hàng đầu của Việt Nam tham gia sự kiện này vào năm sau", ông Marc E. Knapper bày tỏ.

Việt Nam hiện là nước nhập khẩu nông sản Mỹ lớn thứ 10 trên toàn thế giới. Mỹ và Việt Nam đang hợp tác chặt chẽ trong công nghệ số - với các chương trình của Chính phủ Mỹ và các công ty Mỹ như Meta, Google, NVIDIA, Qualcomm và AWS "sát cánh" cùng các bộ ngành, các trường đại học, các công ty khởi nghiệp Việt Nam...

"Hướng tới năm sau, chúng ta cùng giữ vững cam kết làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác và tiếp tục hợp tác vì một tương lai an toàn hơn, an ninh hơn và thịnh vượng hơn cho cả hai quốc gia và khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương", Đại sứ Mỹ tại Việt Nam khẳng định.