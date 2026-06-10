Sau khi nghe dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát và các ý kiến trao đổi, phát biểu kết luận hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, đoàn kiểm tra, giám sát ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và những kết quả đạt được của Quân ủy Trung ương trong thời gian qua, hoàn thành khối lượng công việc lớn, bảo đảm yêu cầu đề ra.

Trong đó, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về điều chỉnh, tổ chức bộ máy cơ quan, đơn vị Quân đội bảo đảm "tinh, gọn, mạnh".

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Cổng TTĐT Đảng Cộng sản

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để thực hiện điều chỉnh tổ chức bộ máy, kiện toàn tổ chức biên chế các cơ quan, đơn vị, nhất là nâng cao năng lực Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, phường, đặc khu.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cũng kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, bất cập, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Đánh giá về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm tăng trưởng 10% trở lên, Thường trực Ban Bí thư ghi nhận, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế quốc phòng ở các địa bàn chiến lược, các lĩnh vực chiến lược; tham gia nghiên cứu, dự báo, đề xuất, kiến nghị các giải pháp góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định phục vụ phát triển đất nước.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có nhiều chủ trương, giải pháp bảo đảm các doanh nghiệp Quân đội đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế và củng cố quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh gắn kết chặt chẽ giữa kinh tế với quốc phòng; tham gia tháo gỡ khó khăn ở những dự án tồn đọng, vướng mắc kéo dài; tích cực tham gia thực hiện các dự án hạ tầng chiến lược, lưỡng dụng, dự án trọng điểm quốc gia...

Với thực hiện Nghị quyết 57, các chương trình, đề án, dự án khoa học và công nghệ trọng điểm được triển khai quyết liệt, bảo đảm chất lượng và tiến độ. Nhiều công trình, sản phẩm có giá trị khoa học và thực tiễn cao, nhất là các công nghệ, sản phẩm lưỡng dụng có khả năng ứng dụng rộng rãi, nâng cao năng lực tự chủ công nghệ quốc gia và thúc đẩy phát triển công nghiệp quốc phòng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng được tiến hành bài bản, chặt chẽ, bám sát các quy định và hướng dẫn của Trung ương; gắn với kiểm tra, giám sát và thi đua, khen thưởng.

Với những tồn tại, hạn chế, Thường trực Ban Bí thư đề nghị Ban thường vụ Quân ủy Trung ương có giải pháp, biện pháp cụ thể để khắc phục kịp thời, hiệu quả.

Với những ý kiến, kiến nghị, đề xuất, đoàn kiểm tra, giám sát ghi nhận, nghiên cứu để tiếp thu, hoàn thiện báo cáo, trình Bộ Chính trị xem xét và kết luận.

Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng phát biểu. Ảnh: Cổng TTĐT Đảng Cộng sản

Thay mặt Ban thường vụ Quân ủy Trung ương, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng khẳng định, Ban thường vụ Quân ủy Trung ương nghiêm túc tiếp thu, lĩnh hội đầy đủ nội dung chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư cũng như ý kiến đóng góp của các thành viên trong đoàn.

Trên cơ sở đó, Quân ủy Trung ương sẽ khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết trên từng lĩnh vực, quyết tâm khắc phục những khuyết điểm, hạn chế, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.