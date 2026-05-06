Chiều 5/5, tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Cố vấn An ninh quốc gia Ấn Độ Ajit Doval.

Chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm lại Ấn Độ trên cương vị mới, Cố vấn An ninh quốc gia Ajit Doval nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của chuyến thăm. Đây là dấu mốc quan trọng, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước, nhất là trong các lĩnh vực then chốt liên quan đến an ninh và phát triển.

Cố vấn Ajit Doval chia sẻ mặc dù “bất ổn" và "bất định” là hai từ khóa được nhắc tới nhiều nhất khi nói đến tình hình thế giới, nhưng trong môi trường đó, yếu tố làm ổn định tình hình chính là sự tin cậy và mong muốn cùng phát triển. Do đó, ông rất mong hai nước tiếp tục cùng hợp tác, phát triển và đưa quan hệ lên tầm mức mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Cố vấn An ninh quốc gia Ấn Độ Ajit Doval. Ảnh: TTXVN

Cố vấn An ninh quốc gia Ajit Doval nêu rõ Ấn Độ luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu tại khu vực với những đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển chung.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, quan hệ Việt Nam - Ấn Độ được xây dựng trên nền tảng vững chắc của sự tin cậy chính trị, sự tương đồng về tầm nhìn chiến lược và lợi ích phát triển lâu dài.

Việt Nam nhất quán coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ với Ấn Độ, ủng hộ Ấn Độ phát huy vai trò ngày càng lớn trong các cơ chế khu vực và toàn cầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ mặc dù tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động nhưng quan hệ Việt Nam - Ấn Độ vẫn luôn bền chặt. Và chuyến thăm chính là minh chứng cho sự hợp tác hữu nghị truyền thống.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng với tiềm năng rất lớn, hai bên cần hợp tác thực chất trên tất cả lĩnh vực, trong đó có hợp tác kinh tế, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, công nghệ mới, hợp tác giáo dục, đào tạo, giao lưu nhân dân.

Tại cuộc tiếp, hai bên đánh giá hợp tác an ninh ngày càng giữ vai trò quan trọng trong quan hệ hai nước, đồng thời nhấn mạnh việc làm sâu sắc hơn nữa phối hợp giữa các cơ quan an ninh, thực thi pháp luật và hoạch định chính sách. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Việt Nam và Ấn Độ cần tăng cường chia sẻ thông tin chiến lược, mở rộng hợp tác về an ninh mạng, bảo vệ hạ tầng số, phòng chống tội phạm công nghệ cao và nâng cao năng lực ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống.

Trên cơ sở quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Cố vấn An ninh quốc gia Ấn Độ Ajit Doval đặc biệt nhấn mạnh nhu cầu phối hợp hiệu quả trong đấu tranh chống khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, lừa đảo trực tuyến và các mối đe dọa mới nổi, qua đó góp phần bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội của mỗi nước.

Ảnh: TTXVN

Hai bên cũng thống nhất thúc đẩy liên kết giữa an ninh và phát triển, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, năng lượng và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, coi đây là nền tảng quan trọng để nâng cao năng lực tự chủ chiến lược của mỗi quốc gia trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ toàn cầu ngày càng gia tăng.

Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường tham vấn chiến lược, phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Mỗi người Việt tại Ấn Độ là một "đại sứ nhân dân"

Chiều tối 5/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ.

Cộng đồng người Việt tại Ấn Độ ngày càng trưởng thành, đoàn kết, hội nhập tốt, có nhiều đóng góp thiết thực cho quan hệ hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ. Ảnh: TTXVN

Cộng đồng trí thức, lưu học sinh, tăng ni đang theo học tại các trường Phật giáo tại Ấn Độ là một lực lượng giàu tiềm năng, được đào tạo trong môi trường học thuật thuận lợi, tiếp cận những tri thức tiên tiến và các lĩnh vực mà Ấn Độ có thế mạnh.

Mối quan hệ của cộng đồng với chính quyền, nhân dân sở tại ngày càng phát triển tốt đẹp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn công tác sẽ triển khai nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, qua đó góp phần làm sâu sắc hơn tin cậy chính trị, mở rộng hợp tác thực chất, tạo xung lực mới cho quan hệ hai nước.

Hai nước có nhiều dư địa hợp tác trên các lĩnh vực, có nhiều sự tương đồng về văn hóa là nền tảng quan trọng để thúc đẩy giao lưu nhân dân, tăng cường hiểu biết lẫn nhau, góp phần mở rộng quan hệ hợp tác, phát huy những tiềm năng, lợi thế của mỗi bên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Ấn Độ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn các trí thức, sinh viên Việt Nam tại Ấn Độ tiếp tục nỗ lực học tập, nghiên cứu, chủ động kết nối với trong nước, tham gia các mạng lưới tri thức, chuyển giao công nghệ, đề xuất sáng kiến phục vụ phát triển đất nước.

Cộng đồng doanh nghiệp và người lao động tiếp tục phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, tận dụng tốt các cơ hội hợp tác kinh tế giữa hai nước, góp phần kết nối thị trường, thúc đẩy thương mại, đầu tư, chuỗi cung ứng.

Mỗi người Việt Nam tại Ấn Độ chính là một "đại sứ nhân dân", góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, tiếp tục gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, giữ gìn tiếng Việt, nuôi dưỡng tình yêu quê hương trong thế hệ trẻ...

Các gia đình Việt - Ấn cần tiếp tục là những "nhịp cầu sống", nơi hai nền văn hóa giao thoa, lan tỏa và bền vững. Các hội đoàn tiếp tục củng cố tổ chức, phát huy vai trò kết nối, xây dựng cộng đồng ngày càng vững mạnh, hướng về Tổ quốc.