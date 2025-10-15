Phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, đại hội lần này là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là cột mốc đánh dấu bước phát triển mới của tỉnh Thanh Hóa trên hành trình đồng hành cùng dân tộc, vững bước tiến vào kỷ nguyên giàu mạnh, văn minh, phồn vinh và hạnh phúc của đất nước.

Toàn cảnh khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: CTV

Theo Thủ tướng, nhìn lại nhiệm kỳ 2020-2025, Thanh Hóa đạt được nhiều kết quả quan trọng và khá toàn diện trên các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 10,24%/năm, đứng thứ tư cả nước. Thu ngân sách nhà nước luôn nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: CTV

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Thanh Hóa cần tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu, thực hiện hiệu quả Nghị quyết 58 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 37 của Quốc hội; rà soát, điều chỉnh các chương trình phát triển phù hợp với chiến lược quốc gia.

Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: CTV

Thứ hai, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện; đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng chính quyền kiến tạo, phục vụ nhân dân.

Thứ ba, làm tốt công tác cán bộ, coi đây là “nhiệm vụ then chốt của then chốt”. Tỉnh cần lựa chọn đúng người, giao đúng việc; khuyến khích cán bộ tận tâm, cống hiến và biết hy sinh vì sự phát triển chung.

Thứ tư, phát triển kinh tế nhanh và bền vững, đẩy mạnh tái cơ cấu, đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn. Thanh Hóa cần sớm triển khai giai đoạn 2 tổ hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn, đầu tư hạ tầng giao thông, đặc biệt là đường cao tốc, đường sắt cao tốc Bắc - Nam, và hình thành 4 trung tâm kinh tế động lực: Nghi Sơn, Sầm Sơn, Bỉm Sơn và Lam Sơn.

Thứ năm, phát triển văn hóa - xã hội gắn với bảo đảm an sinh, chú trọng giáo dục, y tế, đặc biệt ở miền núi, vùng sâu, vùng xa; phát triển công nghiệp văn hóa và công nghiệp giải trí, coi đây là nguồn lực nội sinh mạnh mẽ.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh. Ảnh: CTV

Về quốc phòng, an ninh và đối ngoại, Thủ tướng yêu cầu Thanh Hóa tiếp tục xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và “thế trận lòng dân” vững chắc, đồng thời mở rộng quan hệ đối ngoại, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững với nước bạn Lào.

“Phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, với ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên, tôi tin tưởng rằng Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Thanh Hóa sẽ hoàn thành thắng lợi các mục tiêu mà đại hội đề ra, góp phần xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu, cực tăng trưởng mới của đất nước", Thủ tướng nói.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh hứa sẽ cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thực hiện nghiêm túc và sớm hoàn thành các mục tiêu đề ra trong giai đoạn tới.