Sáng nay, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá lần thứ 20, nhiệm kỳ 2025-2030 khai mạc. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Thủ tướng nhấn mạnh, để xây dựng Thanh Hóa trở thành “tỉnh kiểu mẫu” theo lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, địa phương cần quán triệt và triển khai hiệu quả các nghị quyết, chương trình hành động của Đại hội toàn quốc của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Thanh Hóa cần khẩn trương thực hiện đồng bộ các quyết sách chiến lược gần đây của Bộ Chính trị, đồng thời tiến hành sơ kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết 58 (ngày 5/8/2020) của Bộ Chính trị và Nghị quyết 37 (ngày 13/11/2021) của Quốc hội để rà soát, điều chỉnh, xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển phù hợp với chiến lược phát triển quốc gia.

Thủ tướng yêu cầu tỉnh tập trung vận hành chính quyền địa phương 2 cấp đồng bộ, thông suốt, hiệu quả, chuyển mạnh từ hành chính quản lý sang hành chính phục vụ nhân dân, xây dựng chính quyền số, xã hội số, công dân số. Đồng thời, cần nghiên cứu sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, quyết liệt triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”, coi đây là một trong những nhiệm vụ then chốt.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra Trung tâm phục vụ hành chính công ở xã Bát Mọt. Ảnh: CTV

Nhắc lại chuyến kiểm tra việc vận hành Trung tâm phục vụ hành chính công xã Bát Mọt đồng thời nắm tình hình hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn tỉnh chiều qua, Thủ tướng chỉ rõ tình trạng kết nối cơ sở dữ liệu VNeID giữa địa phương, tỉnh và hệ thống quốc gia vẫn chưa đồng bộ, khiến người dân còn gặp nhiều khó khăn.

“Hôm qua, tôi trực tiếp chứng kiến chị Tuyên phải đi 18km để làm thủ tục chứng nhận khai sinh cho con ở Trung tâm phục vụ hành chính công xã Bát Mọt. Nếu dữ liệu được kết nối đồng bộ giữa các cơ quan, người dân sẽ không phải vất vả, tốn thời gian, công sức và chi phí như vậy”, Thủ tướng nói.

Ông yêu cầu Thanh Hóa tập trung thực hiện 2 nhiệm vụ cơ bản: kết nối đồng bộ dữ liệu và đẩy mạnh phong trào “Bình dân học vụ số”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng nhấn mạnh, cùng với phát triển kinh tế, Thanh Hóa cần chú trọng phát triển văn hóa - xã hội, triển khai hiệu quả Nghị quyết 71 và 72 của Bộ Chính trị về giáo dục - đào tạo và y tế. Tỉnh cần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, bảo đảm công bằng, tiến bộ, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa và khu vực biên giới phía Tây của tỉnh.