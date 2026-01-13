Chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị về khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh.

Sau chiến tranh thế giới thứ 2, Việt Nam là một trong những dân tộc chịu nhiều đau thương, mất mát nhất do hậu quả chiến tranh, bom mìn, vật nổ, chất độc hóa học. Diện tích đất đai ô nhiễm bom mìn rất lớn; bom mìn sau chiến tranh đã cướp đi mạng sống của hơn 40 nghìn người vô tội, làm trên 60 nghìn người bị thương.

Sau 15 năm thực hiện chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh giai đoạn 2010-2025, công tác khắc phục hậu quả chiến tranh, bom mìn đạt được nhiều kết quả.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị tổng kết chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh

Bên cạnh nguồn lực khá lớn được bố trí từ ngân sách nhà nước (hơn 23 nghìn tỷ đồng), các bộ, ngành, cơ quan đã tích cực huy động nguồn lực xã hội, hỗ trợ của các quốc gia, các nhà tài trợ quốc tế (viện trợ không hoàn lại khoảng 234 triệu USD) với nhiều dự án.

Các nạn nhân bom mìn, các đối tượng bị ảnh hưởng đã được hỗ trợ y tế, dạy nghề, tạo việc làm; 100% người khuyết tật nặng là nạn nhân bom mìn được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng; xây dựng cơ sở dữ liệu nạn nhân bom mìn; phát triển mạng lưới hỗ trợ nạn nhân...

Việt Nam trở thành hình mẫu về hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, hợp tác quốc tế về rà phá bom mìn là thông điệp của một Việt Nam trân trọng giá trị hòa bình.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng báo cáo tổng kết tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, chiến tranh đã lùi xa tại Việt Nam, nhưng hậu quả vẫn rất nặng nề, nhất là đối với những thân nhân gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, những thương binh, bệnh binh, người bị nhiễm chất độc hóa học, chất độc da cam/dioxin.

Thủ tướng cho biết, lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, đặc biệt là Tổng Bí thư qua các thời kỳ luôn dành sự quan tâm và xác định công tác khắc phục hậu quả bom mìn, khắc phục hậu quả chiến tranh là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách, lâu dài.

Đây vừa là công việc mang tính nhân văn cao cả, nhân đạo sâu sắc, thể hiện tinh thần tự lực, tự cường, không chịu bó tay, khuất phục trước khó khăn, thách thức, cũng như giá trị nhân văn của dân tộc Việt Nam, cùng với sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế.

Thủ tướng trân trọng cảm ơn các nước, các tổ chức quốc tế đã đồng hành cùng Việt Nam trong công tác khắc phục hậu quả chiến tranh, khắc phục hậu quả bom mìn với những nghĩa cử rất cao đẹp, sự động viên, cảm thông, chia sẻ sâu sắc.

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper: Việt Nam không chỉ là một quốc gia đang giải quyết vấn đề ô nhiễm bom mìn, mà còn là một quốc gia đi đầu trong nỗ lực khu vực và toàn cầu nhằm loại bỏ vật liệu chưa nổ còn sót lại sau chiến tranh

Đặc biệt, việc tổ chức thành công hội nghị vận động tài trợ khắc phục hậu quả bom mìn đã gửi thông điệp mạnh mẽ của Việt Nam về yêu chuộng hòa bình, phản đối chiến tranh, mong muốn không dân tộc nào phải trải qua chiến tranh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng nêu rõ, công tác khắc phục hậu quả bom mìn còn một số hạn chế. Hoạt động rà phá làm sạch đất đai mới hoàn thành khoảng 530 nghìn/1,3 triệu ha, tương đương 40% mục tiêu. Hoạt động rà phá bom mìn, chất độc hóa học chưa thực sự gắn kết với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tiến tới làm chủ công nghệ rà phá bom mìn

Thời gian tới, công tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh đặt ra nhiệm vụ rất nặng nề. Vì vậy, Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tốc độ khắc phục hậu quả bom mìn, thực hiện thành công mục tiêu cơ bản hoàn thành làm sạch toàn bộ diện tích đất bị ô nhiễm bom mìn đến độ sâu 0,5 m vào năm 2045 nhân kỷ niệm 100 năm thành lập nước (sớm hơn 5 năm so với mục tiêu ban đầu).

Thủ tướng nêu rõ, đây là việc phải làm và làm càng sớm càng tốt để bảo đảm phát triển ổn định, bền vững, người dân yên tâm.

Thủ tướng: Cơ bản làm sạch ô nhiễm bom mìn vào thời điểm kỷ niệm 100 năm Quốc khánh

Công tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh là nhiệm vụ nhân đạo, nhân văn sâu sắc, quan trọng và cấp bách, từ đó quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tăng cường đầu tư, bố trí nguồn lực tài chính, con người, cơ sở vật chất. Trong đó lực lượng quân đội làm nòng cốt với mục tiêu là bảo vệ tính mạng, sức khỏe, an toàn cho nhân dân là trên hết, trước hết, làm sạch môi trường.

Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện hệ thống cơ cấu tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả và năng lực cho đội ngũ tham gia công tác rà phá bom mìn.

Người đứng đầu Chính phủ cho rằng cần đẩy mạnh hoạt động chia sẻ kinh nghiệm, để hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành một "hình mẫu quốc tế tiên phong" trên mặt trận rà phá bom mìn, khắc phục hậu quả chiến tranh, về tinh thần nhân đạo, yêu chuộng hòa bình.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao bằng khen của Thủ tướng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khắc phục hậu quả bom mìn

Trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ gắn liền với chuyển đổi số, Thủ tướng lưu ý cần tăng cường nội địa hóa, tiến tới làm chủ công nghệ rà phá bom mìn. Trong đó, tập trung vào một số công nghệ lõi (như cảm biến, drone, robot, AI...), biến công nghệ trở thành "chìa khóa" để thực hiện quản lý bom mìn chủ động, đáp ứng với yêu cầu thực tiễn, đẩy nhanh tiến độ rà phá bom mìn.

Ngoài ra, Thủ tướng yêu cầu chăm lo, hỗ trợ toàn diện cho nạn nhân của bom mìn; hoàn thiện, nhân rộng các mô hình hỗ trợ, tạo sinh kế cho nạn nhân.