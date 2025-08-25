Chiều ngày 25/8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt, tri ân Ban Liên lạc Công an chi viện chiến trường miền Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt, tri ân Ban Liên lạc Công an chi viện chiến trường miền Nam. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Cùng dự có Đại tướng Lương Tam Quang, ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan Trung ương.

Theo các báo cáo tại cuộc gặp mặt, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Bộ Công an đã chi viện 11.294 cán bộ công an ưu tú vào chiến trường miền Nam chiến đấu, công tác, có mặt ở khắp các chiến trường.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt, tri ân Ban Liên lạc Công an chi viện chiến trường miền Nam. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Trong cuộc chiến đấu sinh tử với kẻ thù, có 909 đồng chí công an chi viện đã hy sinh anh dũng, 46 đồng chí bị địch bắt, tù đày, tra tấn dã man vẫn giữ vững khí tiết cách mạng, hàng nghìn đồng chí bị nhiễm chất độc da cam, nhiều đồng chí bị thương tật vĩnh viễn để lại chiến trường một phần xương máu của mình.

Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ xúc động được gặp lại các cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Do đạt được những thành tích đặc biệt xuất sắc, 11 tập thể An ninh miền Nam mà cán bộ công an chi viện làm nòng cốt được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho toàn lực lượng công an chi viện chiến trường miền Nam. Cùng với đó, 21 cá nhân được phong tặng và truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Đồng chí Trần Quốc Hương được tặng Huân chương Sao vàng và Huân chương Hồ Chí Minh. Đồng chí Bùi Thiện Ngộ và đồng chí Nguyễn Tài được tặng Huân chương Hồ Chí Minh. Hàng trăm đồng chí được tặng thưởng Huân chương Độc lập, Huân chương Quân công, hàng nghìn đồng chí được tặng Huân, Huy chương Kháng chiến, Huân chương Quyết thắng, Huân chương Giải phóng, Huân chương Chiến công.

Hòa bình lập lại, các cán bộ công an chi viện tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và lực lượng công an, nhiều đồng chí giữ các chức vụ quan trọng như Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, lãnh đạo Tổng cục, Vụ, Cục và công an các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Thủ tướng đánh giá rất cao, bày tỏ tri ân sâu sắc công lao to lớn, những chiến công thầm lặng của các cán bộ công an chi viện chiến trường miền Nam với tinh thần yêu nước, sẵn sàng hy sinh vì đất nước. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ xúc động được gặp lại các cán bộ công an chi viện chiến trường miền Nam, trong không khí hào hùng cả nước kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Chuyển lời thăm hỏi ân cần, lời chào trân trọng và lời chúc mừng của Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng nêu rõ, các đồng chí cán bộ công an chi viện chiến trường miền Nam là những biểu tượng của sự kiên trung, bất khuất, mưu trí, dũng cảm, không ngại gian khổ, hiểm nguy, sẵn sàng hy sinh vì độc lập, tự do của đất nước, dân tộc Việt Nam.

Thủ tướng đánh giá rất cao, bày tỏ tri ân sâu sắc công lao to lớn, những chiến công thầm lặng của các cán bộ công an chi viện chiến trường miền Nam với tinh thần yêu nước, sẵn sàng hy sinh vì đất nước, tinh thần bất diệt "Còn Đảng là còn mình", "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ", "Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất".

Các đại biểu tham dự cuộc gặp mặt. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng nêu rõ, trong kháng chiến, "Tất cả vì tiền tuyến lớn", "Tất cả vì miền Nam ruột thịt", hàng triệu người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, hiến dâng máu xương cho Tổ quốc. Trong đó, lực lượng Công an nhân dân anh hùng đã có mặt ở khắp các chiến trường, mặt trận và có những cống hiến, đóng góp hết sức to lớn.

Bám sát và thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng, từ năm 1959 đến 30/4/1975, gần 12 nghìn cán bộ công an được tuyển chọn, bồi dưỡng, huấn luyện, đào tạo kỹ lưỡng để chi viện cho chiến trường miền Nam, đã tạo nên một thế trận an ninh vững chắc, đủ sức đấu tranh với các âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của địch. Lực lượng công an chi viện, nhất là trong những thời điểm then chốt, ở những địa bàn chiến lược đã phát huy hiệu quả, vai trò rất quan trọng, lập nhiều chiến công xuất sắc.

Các đại biểu tham dự cuộc gặp mặt. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Theo đó, triệt phá, bắt giữ gián điệp, biệt kích, các tổ chức phản động của địch cài cắm, diệt ác trừ gian, bảo vệ tuyệt đối an toàn các cơ quan đầu não của Đảng và Nhà nước, các cơ sở kinh tế, quân sự. Thu thập và cung cấp thông tin chiến lược, tin tức, tài liệu quan trọng về âm mưu, kế hoạch quân sự, chính trị địch, giúp ta có đối sách phù hợp, kịp thời. Tích cực tấn công, chia rẽ và làm suy yếu các lực lượng chống cách mạng, làm thất bại nhiều kế hoạch "bình định", "chiêu hồi" của địch, bảo vệ phong trào cách mạng và nhân dân, phục vụ tốt yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của cách mạng miền Nam. Phối hợp với các lực lượng khác để bảo vệ an toàn cho các tuyến đường vận chuyển chiến lược; ngăn chặn các hoạt động phá hoại, đảm bảo sự thông suốt của "huyết mạch" chi viện cho miền Nam. Tham gia xây dựng, phát triển các cơ sở cách mạng trong quần chúng, tạo sức mạnh tổng hợp cho cuộc đấu tranh cách mạng; xây dựng và phát triển lực lượng an ninh tại miền Nam.

"Ở bất kỳ cương vị, bất kể nhiệm vụ nào, dù khó khăn, nguy hiểm, các đồng chí cán bộ công an chi viện cho chiến trường miền Nam vẫn sáng ngời phẩm chất anh dũng, kiên cường, không quản ngại hy sinh, gian khổ, chiến đấu và chiến thắng quân thù; lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc, cùng quân và dân cả nước đánh bại đế quốc Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng và các đại biểu. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Trong các cuộc chiến cam go, ác liệt, hàng trăm đồng chí đã anh dũng hy sinh; nhiều đồng chí bị địch bắt tù đày, tra tấn dã man nhưng vẫn giữ vững khí tiết Công an cách mạng, một lòng vì Đảng, vì nhân dân, tô thắm truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân anh hùng, dân tộc Việt Nam anh hùng.

Trong thời bình, các đồng chí công an chi viện cho chiến trường miền Nam không ngừng nỗ lực, phấn đấu, đóng góp cống hiến cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, tiếp tục lập chiến công vang dội, nhiều đồng chí được tin tưởng, giao trọng trách trong lực lượng Công an nhân dân.

Các bác, các anh, các chị nay tuổi đã cao nhưng vẫn tích cực tham gia giáo dục truyền thống, nghĩa tình đồng đội, công tác xã hội, từ thiện, đóng góp ý kiến xây dựng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và xây dựng lực lượng Công an nhân dân, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Những cán bộ công an chi viện chiến trường miền Nam là tấm gương sáng về phẩm chất cách mạng, bản lĩnh của người chiến sĩ Công an nhân dân; là nguồn động lực, truyền cảm hứng cho thế hệ hôm nay và mai sau tiếp tục kế tục, tiếp bước trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân mãi mãi biết ơn sâu sắc các anh hùng liệt sĩ, trong đó có các đồng chí cán bộ công an chi viện chiến trường miền Nam đã anh dũng hy sinh, đóng góp to lớn vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Đó mãi mãi là niềm tự hào, là tài sản tinh thần vô giá của dân tộc ta, đất nước ta và lực lượng Công an nhân dân anh hùng.

Nhân dịp này, Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là Bộ Công an tiếp tục phát huy truyền thống "đền ơn đáp nghĩa", quan tâm chăm lo, thực hiện tốt chính sách đối với gia đình chính sách, người có công nói chung và các đồng chí cán bộ công an chi viện chiến trường miền Nam nói riêng.

Theo Thủ tướng, để những câu chuyện về sự đấu tranh, hy sinh bất khuất của các cán bộ công an chi viện chiến trường miền Nam không chỉ là ký ức lịch sử mà còn để tiếp lửa truyền thống cho thế hệ trẻ, đền ơn đáp nghĩa với người có công và tri ân nghĩa tình đồng đội, Ban Liên lạc Công an chi viện chiến trường miền Nam có vai trò quan trọng. Kết quả công tác của Ban Liên lạc là rất đáng quý, với việc duy trì hoạt động đều đặn, tổ chức những việc làm có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần làm đẹp thêm hình ảnh người cán bộ Công an nhân dân.

Thủ tướng cho biết, bước vào kỷ nguyên phát triển mới, đất nước ta đang triển khai nhiều quyết sách mang tính lịch sử, thực hiện các mục tiêu chiến lược nhằm phát triển đất nước thịnh vượng, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, ngày càng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Thủ tướng nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn mong các đồng chí cán bộ công an chi viện cho chiến trường miền Nam với bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần kiên cường, bất khuất, "tuổi cao, gương sáng" tiếp tục tích cực tham gia đóng góp ý kiến, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm an ninh, trật tự, nhất là tại cơ sở; tiếp tục cổ vũ, động viên tạo động lực, truyền cảm hứng, giáo dục truyền thống để cán bộ, chiến sĩ công an và nhân dân tiếp tục phấn đấu bảo vệ vững chắc an ninh, trật tự, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo VGP