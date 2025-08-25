Tham dự lễ kỷ niệm có Tổng Bí thư Tô Lâm; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Ngoại giao; các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài...

Trong diễn văn tại sự kiện, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chia sẻ dịp kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Ngoại giao không chỉ là dịp để ôn lại chặng đường đã qua, mà còn là lúc để lắng lòng, tưởng nhớ và tri ân, đồng thời tiếp thêm niềm tin, khát vọng và trách nhiệm trên con đường phía trước.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đón Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ kỷ niệm

Cách đây tròn 80 năm, giữa thời điểm trọng đại của dân tộc khi đất nước giành lại độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thành lập Chính phủ Cách mạng Lâm thời và trực tiếp đảm nhiệm cương vị Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên.

Từ phút khởi đầu ấy, ngành ngoại giao Việt Nam đã mang sứ mệnh cao cả - là “binh chủng hợp thành của cách mạng Việt Nam” trên mặt trận không tiếng súng, bảo vệ độc lập, chủ quyền, gắn kết dân tộc ta với bạn bè năm châu vì lý tưởng hòa bình, công lý và nhân văn.

Phó Thủ tướng cho biết Ngoại giao 80 năm qua là hành trình của bản lĩnh, trí tuệ và lòng trung thành son sắt với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; là những cuộc đàm phán căng thẳng trong khói lửa chiến tranh; là những bước đi dũng cảm phá thế bao vây, cô lập, mở rộng cánh cửa hội nhập; là nỗ lực cao nhất để bảo vệ lợi ích chính đáng của quốc gia - dân tộc; là sự có mặt đúng lúc, đúng chỗ trong từng thời điểm lịch sử quan trọng.

Từ Hiệp định sơ bộ 6/3, Tạm ước 14/9, Hiệp định Genève 1954 cho đến Hiệp định Paris 1973 - mỗi văn kiện, mỗi dòng chữ đều thấm đẫm mồ hôi, trí tuệ và cả máu của bao thế hệ cán bộ ngoại giao. Theo Phó Thủ tướng, đó là minh chứng cho sức mạnh mềm, tầm nhìn chiến lược và cách thức tổ chức hiệu quả của ngoại giao Việt Nam; là những mốc son chói lọi, là biểu tượng cho bản lĩnh và trí tuệ của con người Việt Nam.

Bước vào thời kỳ Đổi mới, ngoại giao tiếp tục tiên phong mở đường, góp phần đưa đất nước thoát khỏi thế bị bao vây, cấm vận, bình thường hóa quan hệ với các nước, mở rộng cục diện đối ngoại bằng đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, giúp khẳng định vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu tại lễ kỷ niệm

Từ một nước nghèo nàn, lạc hậu, bị chiến tranh tàn phá, nay Việt Nam đã là quốc gia phát triển năng động, hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng. Từ một quốc gia còn đứng bên lề các dòng chảy toàn cầu, chúng ta đã vươn mình mạnh mẽ, trở thành đối tác tin cậy, thành viên tích cực và có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

"Được thử thách, trui rèn trong thực tiễn vào những thời điểm đất nước phải đối mặt với muôn ngàn khó khăn, chặng đường 80 năm qua đã qua chứng kiến sự trưởng thành và những nỗ lực vượt bậc của nền ngoại giao cách mạng Việt Nam. Ngành Ngoại giao đã lập nên nhiều thành tựu có ý nghĩa lịch sử, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc..." - Phó Thủ tướng khẳng định.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn cho rằng, 80 năm không chỉ là những con số, mà là bao cuộc đời cống hiến, là dấu ấn của hàng ngàn cán bộ ngoại giao, từ lão thành đến lớp trẻ hôm nay; trong đó nhiều người đã chấp nhận khó khăn, thử thách, phải xa quê hương, gia đình, để bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc, hình ảnh, uy tín của Việt Nam.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ kỷ niệm

Bà Nguyễn Thị Bình - nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam - dự lễ kỷ niệm

Tổng Bí thư Tô Lâm đã nói “ngoại giao Việt Nam phải vươn lên những tầm cao mới để hoàn thành những trọng trách vinh quang mới, xứng đáng là đội quân tiên phong, binh chủng hợp thành của cách mạng Việt Nam”. Dự thảo Văn kiện Đại hội 14 cũng khẳng định “tăng cường quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế là trọng yếu, thường xuyên”.

Phó Thủ tướng nêu rõ: "Trách nhiệm trước Tổ quốc, trước lịch sử, trước nhân dân thôi thúc chúng ta phải viết tiếp những trang sử vàng bằng bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng lớn. Chúng ta phải không ngừng nỗ lực để ngoại giao tiếp tục là ngọn lửa mở đường, là chất keo kết nối lợi ích quốc gia - dân tộc với xu thế thời đại, là điểm tựa vững chắc cho phát triển, là tấm gương sáng về bản lĩnh và cống hiến".

Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo Bộ Ngoại giao