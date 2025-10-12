Thủ tướng vừa ký quyết định hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Ninh khắc phục hậu quả mưa lũ (lần 2). Trong đó, Thái Nguyên được hỗ trợ 250 tỷ đồng, Cao Bằng, Lạng Sơn và Bắc Ninh mỗi tỉnh 50 tỷ.

Thủ tướng giao UBND 4 tỉnh chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng số kinh phí bổ sung, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, đúng mục đích sử dụng, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để thất thoát, tiêu cực.

Các tỉnh báo cáo kết quả sử dụng về Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan liên quan để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng.

Các phường trung tâm tỉnh Thái Nguyên bị ngập cách đây 4 ngày. Ảnh: Thạch Thảo

Trước đó, ngày 8/10, Thủ tướng đã ký quyết định hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ đồng cho 4 tỉnh trên để kịp thời cứu trợ, hỗ trợ nhân dân và bước đầu khắc phục hậu quả mưa lũ.

Từ ngày 22/7 đến nay, Việt Nam liên tiếp phải ứng phó với 9 cơn bão (từ số 3 đến số 11), trong đó 5 cơn bão (3, 5, 9, 10, 11) ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền. Bão số 10 và số 11 gây ra lũ lụt lịch sử, thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, tác động tới tăng trưởng kinh tế.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ đầu năm đến nay, thiên tai làm 238 người chết và mất tích, 367 người bị thương; trên 258.000 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái; trên 555.000ha lúa, hoa màu, cây trồng bị ngập úng... Tổng thiệt hại ước tính về kinh tế trên 33.500 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2024, thiệt hại về người bằng 47%, về kinh tế bằng 37%.

Riêng về ảnh hưởng mưa lũ do bão số 11 gây ra, thống kê sơ bộ cho thấy đến nay đã có 15 người chết và mất tích, 7 người bị thương; trên 16.900 nhà bị ngập (tập trung tại Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn và Hà Nội).