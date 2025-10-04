Ngày 3/10, bà Hà Thị Nga - Trưởng Ban Vận động cứu trợ Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - ký ban hành hướng dẫn mức hỗ trợ một số nội dung chi từ nguồn đóng góp tự nguyện đối với hoạt động hỗ trợ các địa phương khắc phục thiệt hại do cơn bão số 10 (Bualoi) gây ra.

Tính đến 8h ngày 2/10, tổng thiệt hại kinh tế do bão số 10 gây ra ước tính hơn 11 nghìn tỷ đồng. Ảnh: Thiện Lương

Theo đó, hộ gia đình có người chết, mất tích được hỗ trợ tối thiểu 25 triệu đồng/người. Người bị thương nặng được hỗ trợ tối thiểu 5 triệu đồng/người. Hộ gia đình có nhà ở bị đổ, sập, trôi hoàn toàn được hỗ trợ tối thiểu 50 triệu đồng/hộ. Hộ gia đình có nhà bị hư hỏng nặng được hỗ trợ tối thiểu 25 triệu đồng/hộ. Hộ gia đình phải di dời nhà khẩn cấp do nguy cơ sạt lở, lũ, lụt được hỗ trợ tối thiểu 30 triệu đồng/hộ.

Cùng với đó, đối tượng thiếu đói do ảnh hưởng của cơn bão được hỗ trợ tối đa 15 kg gạo/người/tháng và không quá 3 tháng.

Đối với hộ nông dân, chủ trang trại, gia trại, tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất trong lĩnh vực trồng trọt, lâm nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và sản xuất muối (hộ sản xuất) bị thiệt hại, Ban Vận động cứu trợ phối hợp với UBND cùng cấp nghiên cứu mức hỗ trợ tại Điều 5 Nghị định số 9/2025/NĐ-CP để quyết định nội dung và mức hỗ trợ cụ thể phù hợp với tình hình thực tế.

Ngoài các mức hỗ trợ trên, những nội dung chi còn lại quy định tại Điều 11 Nghị định số 93/2021/NĐ-CP do Ban Vận động cứu trợ phối hợp với UBND cùng cấp thống nhất và báo cáo thường trực tỉnh/thành ủy để thực hiện.

Ban Vận động cứu trợ Trung ương yêu cầu việc tiếp nhận, phân bổ, hỗ trợ kinh phí đến các địa phương và các đối tượng hỗ trợ phải đảm bảo công khai, minh bạch để người dân giám sát. Ban Vận động Cứu trợ từng cấp chịu trách nhiệm trong việc tiếp nhận, quản lý, phân phối các nguồn hỗ trợ theo quy định của pháp luật...

Trước đó, ngày 2/10, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra. Tại lễ phát động, các tổ chức, đơn vị, cá nhân đã ủng hộ 673 tỷ đồng cho đồng bào bị thiệt hại nặng do cơn bão số 10.