Theo báo Times of Israel, Thủ tướng Benjamin Netanyahu ngày 21/8 tuyên bố, Israel vẫn sẽ tiếp tục kế hoạch đánh bại Hamas và kiểm soát thành phố Gaza nhưng đồng thời sẽ nối lại các cuộc đàm phán trao đổi con tin.

"Cùng thời điểm này, tôi đã ra lệnh bắt đầu ngay các cuộc đàm phán để trả tự do cho tất cả con tin của chúng ta và chấm dứt xung đột theo các điều khoản có thể chấp nhận được đối với Israel. Chúng ta đang trong giai đoạn ra quyết định", ông Netanyahu cho biết.

Các quan chức Israel sau đó xác nhận, Tel Aviv sẽ cử phái đoàn thương thảo với Hamas khi thời gian và địa điểm được xác định rõ ràng.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: X/@netanyahu

Đây được coi là phản ứng chính thức đầu tiên của Thủ tướng Netanyahu trước đề xuất ngừng bắn do Ai Cập và Qatar làm trung gian và được Hamas chấp nhận cách đây không lâu.

Vào ngày 18/8, Hamas đã đồng ý với một lệnh ngừng bắn kéo dài 60 ngày, bao gồm các điều khoản trao trả con tin và thi thể binh lính. Ngoài Hamas, các nhóm vũ trang khác ở Dải Gaza cũng đã đồng thuận về thỏa thuận ngừng bắn mới.

"Đề xuất yêu cầu Hamas trao trả 10 con tin Israel còn sống và 18 thi thể, trong khi Tel Aviv sẽ phóng thích 200 người Palestine đang bị giam tại các nhà tù ở Israel", một quan chức Ai Cập thông tin.

Trong vòng 24 giờ qua, các hoạt động quân sự của Israel ở Dải Gaza vẫn tiếp tục, khiến 70 người thiệt mạng. Tính từ tháng 10/2023, số người Palestine thiệt mạng đã vượt mốc 62.000 người.