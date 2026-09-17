Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: Times of Israel

Tờ Jerusalem Post đưa tin, các tài liệu trên được cung cấp cho luật sư Elad Mann thuộc tổ chức Hatzlacha hôm 16/9 sau khi ông gửi yêu cầu theo Luật Tự do Thông tin của Israel. Hồ sơ bao gồm các bảng kê chi phí, danh sách thành viên các phái đoàn và lịch trình chuyến công du của Thủ tướng Netanyahu.

Một số thông tin đã bị lược bỏ với lý do an ninh quốc gia. PMO cũng cho biết trong một số trường hợp, quá trình rà soát các hóa đơn vẫn chưa hoàn tất.

Trong chuyến thăm Washington hồi tháng 2 của ông Netanyahu, một trong những mục đáng chú ý nhất trong báo cáo chi phí là 6.772 USD trả cho chuyên gia trang điểm cùng với 6.747 USD cho thợ làm tóc, tổng cộng là 13.519 USD. Ngoài ra, tài liệu được công bố cũng gồm khoản chi 25.000 USD cho phòng riêng của Thủ tướng, 511,50 USD cho thức ăn trong phòng và khoảng 298 USD cho dịch vụ giặt là.

Trong chuyến thăm Mỹ vào tháng 4, các khoản chi cho chuyên gia trang điểm và thợ làm tóc tiếp tục xuất hiện. Lần này, 3.036 USD được chi cho chuyên gia trang điểm và 3.036 USD cho thợ làm tóc, tổng cộng 6.072 USD.

Báo cáo cũng ghi nhận khoản 1.228 USD cho “máy in + mực in” và khoảng 240 USD cho “bảng trắng + bảng ghim”.

Khoản chi lớn nhất trong chuyến thăm này là 51.661 USD cho khách sạn Watergate ở Washington, trong khi tổng các khoản chi được liệt kê trong báo cáo vào khoảng 128.900 USD.

Trong báo cáo về chuyến thăm Mỹ của ông Netanyahu hồi tháng 7, một khoản chi đặc biệt lớn lên tới 172.701,60 USD được ghi cho khách sạn Willard InterContinental ở Washington.

Tuy nhiên, giữa hàng loạt khoản chi, có một khoản nhỏ hơn đáng kể, chỉ 295 USD trả cho một công ty sửa khóa, với nội dung mô tả là “sửa cửa ra vào Đại sứ quán, bị hỏng trong chuyến thăm của Thủ tướng”.