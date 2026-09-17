Ông Trump bị thương ở tai sau khi bị mưu sát. Ảnh: EPA

Vụ nổ súng khi đó khiến một người thiệt mạng và hai người khác bị thương. Theo ABC News, hôm 15/9 ông Trump chỉ trích Cục điều tra liên bang (FBI) dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden đồng thời nói cựu Giám đốc FBI Christopher Wray, người được ông đề cử trong nhiệm kỳ đầu tiên, “phải trả giá” vì cuộc điều tra.

Tổng thống Trump cũng công kích ông Wray sau khi cựu giám đốc FBI ra điều trần hai tuần sau vụ nổ súng và cho biết vào thời điểm đó vẫn chưa rõ ông Trump bị trúng đạn hay một vật thể khác.

Ông Wray từ chức Giám đốc FBI trước khi ông Trump nhậm chức nhiệm kỳ 2 do lo ngại việc bị Tổng thống sa thải có thể gây xáo trộn trong nội bộ cơ quan này. Ông chưa lập tức phản hồi yêu cầu bình luận từ ABC News.

Ông Trump không đưa ra bằng chứng để củng cố cáo buộc vụ ám sát hụt nhằm vào ông là một phần của một âm mưu lớn hơn. Ông cho biết “phần lớn thông tin” về cuộc điều tra đã bị thất lạc khi ông nhậm chức nhưng gần đây các tài liệu mới đã được phát hiện. Dù vậy, người đứng đầu nước Mỹ không cung cấp thêm chi tiết.

“Tại sao những thông tin này không được phát hiện từ lâu? Đây hoàn toàn là một âm mưu của đảng Dân chủ nhằm loại tôi khỏi cuộc bầu cử nhưng đã thất bại. Christopher Wray, một cảnh sát bẩn, phải trả giá vì cách ông ta xử lý vụ ám sát hụt này và chắc chắn vì những điều ông ta đã nói”, ông Trump đăng trên mạng xã hội.

Trong phiên điều trần của Ủy ban Giám sát Thượng viện ngày 15/9, khi được hỏi FBI đã phát hiện thêm điều gì về nghi phạm nổ súng Thomas Matthew Crooks kể từ vụ việc, Giám đốc FBI Kash Patel cho biết cơ quan này đã tìm kiếm mối liên hệ giữa Crooks và những người khác nhưng không phát hiện mối liên hệ nào.

“Chúng tôi không tìm thấy bằng chứng cho thấy người này thực sự nói chuyện với bất kỳ ai khác ngoài cha mẹ của mình, những người sống cùng anh ta”, ông Patel nói.

Ông Trump từng là mục tiêu của nhiều âm mưu ám sát. Hai tháng sau vụ việc vào tháng 7/2024, một nhà hoạt động ủng hộ Ukraine đã bị bắt giữ sau khi bị phát hiện mang theo súng trường gần sân golf của ông Trump tại Florida. Người này sau đó bị kết tội âm mưu ám sát ông Trump.