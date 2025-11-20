Theo hãng tin Anadolu, Thủ tướng Netanyahu hôm 19/11 đã cùng các quan chức hàng đầu của Israel gồm Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz, Tham mưu trưởng Lục quân Eyal Zamir và Ngoại trưởng Gideon Saar đi thị sát thực địa và thăm binh lính ở vùng đệm do quân đội nước này chiếm giữ và thiết lập ở miền nam Syria. Ông Netanyahu tái khẳng định cam kết của Israel trong việc bảo vệ người Druze thiểu số ở Syria, cộng đồng sống dọc biên giới phía bắc Israel.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (giữa). Ảnh: Anadolu

Trong một tuyên bố sau đó, Bộ Ngoại giao Syria đã mạnh mẽ lên án "chuyến thăm bất hợp pháp" của ông Netanyahu và các quan chức Israel, cáo buộc đây là hành động "vi phạm nghiêm trọng chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Syria".

"Chuyến thăm này là một nỗ lực mới nhằm cố áp đặt ‘sự đã rồi’, trái ngược với các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và nằm trong chính sách của Tel Aviv nhằm củng cố hành vi gây hấn và tiếp tục xâm phạm lãnh thổ Syria", Bộ Ngoại giao Syria nhấn mạnh.

Bộ Ngoại giao Syria cũng nhắc lại yêu cầu kiên quyết của Damascus về việc Israel phải rút hết quân khỏi lãnh thổ Syria. Damascus kêu gọi cộng đồng quốc tế gây áp lực buộc Tel Aviv làm điều đó và tuân thủ Thỏa thuận rút quân năm 1974. Damascus lưu ý, tất cả các biện pháp mà Israel đang triển khai ở miền nam Syria đều "không có hiệu lực pháp lý theo luật pháp quốc tế".

Cùng ngày, chính phủ Jordan cũng chỉ trích chuyến thăm của ông Netanyahu “vi phạm chủ quyền và sự thống nhất lãnh thổ của Syria, vi phạm luật pháp quốc tế và là sự leo thang nguy hiểm, chỉ góp phần làm gia tăng xung đột và căng thẳng trong khu vực”.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Jordan tái khẳng định sự đoàn kết của nước này với Syria, đồng thời yêu cầu Israel "chấm dứt các hành động khiêu khích, xâm phạm và chiếm đóng một phần lãnh thổ của Syria”.

Sau khi chính quyền của cựu Tổng thống Syria Bashar al-Assad bị lật đổ vào tháng 12 năm ngoái, Israel đã mở rộng sự hiện diện quân sự ở miền nam Syria bằng cách cho quân chiếm giữ các vị trí ở phía đông vùng đệm do Liên Hợp Quốc tuần tra, vốn ngăn cách khu vực cao nguyên Golan đang bị các lực lượng Tel Aviv chiếm đóng với lãnh thổ nước láng giềng.

Chính phủ Israel hiện vẫn chưa lên tiếng bình luận về “bão chỉ trích” của Syria và Jordan.