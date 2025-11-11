Theo báo The Hill, sau cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Nhà Trắng, Tổng thống Syria Ahmad al-Sharaa có cuộc phỏng vấn với hãng tin Fox News vào tối 10/11 nhằm làm rõ hơn những chủ đề đã được thảo luận.

"Chúng tôi sẵn sàng thảo luận về sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Syria để chống lại IS. Tổng thống Trump cũng không nhắc lại liên hệ giữa tôi và nhóm HTS, mà chỉ tập trung vào các cơ hội hợp tác kinh tế. Syria không còn là mối đe dọa an ninh với Mỹ, mà là một đồng minh, một điểm đầu tư tiềm năng trong lĩnh vực khai thác khí đốt", ông Al-Sharaa cho biết.

Truyền thông địa phương tiết lộ, Syria sẽ trở thành thành viên thứ 90 của liên minh chống IS do Mỹ đứng đầu. Washington cũng đồng ý để Đại sứ quán Syria tại Mỹ hoạt động trở lại nhằm tăng cường hợp tác an ninh và kinh tế song phương.

Tổng thống Syria Ahmad al-Sharaa. Ảnh: TASS

Trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống Al-Sharaa khẳng định, Syria hiện chưa có kế hoạch bình thường hóa quan hệ với Israel, trong bối cảnh Tổng thống Trump đang tìm cách khởi động lại Hiệp định Abraham.

"Tình hình của Syria không giống với các quốc gia đã ký kết Hiệp định Abraham. Syria có chung biên giới với Israel và Tel Aviv đã chiếm đóng Cao nguyên Golan từ năm 1967. Chúng tôi chưa thể bước vào các cuộc đàm phán trực tiếp ở thời điểm này. Có thể chính quyền Tổng thống Trump sẽ giúp chúng tôi thúc đẩy vấn đề này trong tương lai", ông Al-Sharaa nói.

Khép lại cuộc phỏng vấn, nhà lãnh đạo Syria cũng cam kết sẵn sàng phối hợp với Washington để tìm kiếm thông tin về những công dân Mỹ bị mất tích dưới thời cựu Tổng thống Syria Bashar al-Assad.