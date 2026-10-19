Thủ tướng Israel cảnh báo rằng Iran đang phát triển tên lửa đạn đạo và theo đuổi chương trình vũ khí hạt nhân nhằm đe dọa các thành phố của Mỹ.

Theo Jerusalem Post, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 18/10 tuyên bố rằng mục tiêu thực sự của Iran là Mỹ, chứ không chỉ dừng lại ở Israel và Trung Đông.

"Mục tiêu thực sự của Iran là Mỹ, không phải Israel. Tehran hiểu rằng nếu họ hạ được chúng tôi thì họ sẽ kiểm soát được Trung Đông, sau đó là tất cả các tuyến đường thủy trên thế giới. Mục tiêu tiếp theo của Iran sẽ là nước Mỹ, đó là lý do họ phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa và theo đuổi vũ khí hạt nhân", ông Netanyahu nói trong cuộc phỏng vấn với kênh Fox.

Thủ tướng Netanyahu sau đó đã công bố học thuyết an ninh quốc gia mới, nhấn mạnh việc chuyển trọng tâm từ kiềm chế và phòng thủ sang chủ động ngăn chặn, vô hiệu hóa các mối đe dọa từ sớm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: NYT

"Văn kiện được xây dựng với sự hỗ trợ của Hội đồng An ninh Quốc gia Israel (NSC). Vụ tấn công ngày 7/10/2023 và cuộc xung đột kéo dài trên nhiều mặt trận đã đặt ra yêu cầu điều chỉnh các nguyên tắc an ninh truyền thống của Israel", ông Netanyahu nói.

Theo truyền thông địa phương, việc loại bỏ các nguy cơ từ Iran là ưu tiên hàng đầu của Thủ tướng Netanyahu trong nhiệm kỳ tới nếu tái đắc cử trong cuộc bầu cử ngày 27/10.

Cùng ngày 18/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công khai ủng hộ Thủ tướng Israel trong cuộc bầu cử sắp tới, khẳng định nếu không có ông Netanyahu lãnh đạo Israel thì Mỹ sẽ phải đơn độc đối mặt với các nguy cơ từ Iran.

"Thông điệp này thể hiện sự ủng hộ hoàn toàn và tuyệt đối của tôi dành cho Bibi (biệt danh của ông Netanyahu) trong cuộc bầu cử sắp tới ở Israel. Bibi sẽ không bao giờ làm mọi người thất vọng, ông ấy là một thủ tướng chiến binh vĩ đại, là đồng minh quan trọng của Mỹ trong việc chống lại các mối đe dọa từ Iran", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Thủ tướng Netanyahu sau đó đã đăng bài cảm ơn Tổng thống Trump trên mạng xã hội X, khẳng định Mỹ và Israel sẽ "cùng nhau hoàn thành sứ mệnh".