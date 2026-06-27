Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, thời gian đến khai mạc kỳ họp không thường lệ của Quốc hội không còn nhiều, trong khi khối lượng công việc cần triển khai rất lớn, yêu cầu đặt ra rất cao, đặc biệt cần đặt chất lượng lên trên hết.

Với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu có giải pháp mạnh hơn, đột phá hơn để cải cách quy trình thủ tục; đồng thời nghiên cứu đề xuất sửa đổi pháp luật chuyên ngành để giảm thời gian, chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp.

Với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư (sửa đổi Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện), Thủ tướng thống nhất với đề nghị của Bộ Tài chính về việc xây dựng dự luật theo trình tự, thủ tục rút gọn; đồng thời yêu cầu khẩn trương nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thể chế hóa vào Luật Đầu tư.

Thủ tướng Lê Minh Hưng giao các Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách, các Bộ trưởng phải quan tâm, trực tiếp chỉ đạo việc hoàn thiện các dự án luật, nghị quyết. Ảnh: Nhật Bắc

Về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng, Thủ tướng cũng đề nghị Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính nghiên cứu kỹ các quy định liên quan để thúc đẩy phát triển thị trường vốn, thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp để tạo điều kiện cho các tổ chức kinh tế hoạt động an toàn, lành mạnh, tạo hành lang thuận lợi cho doanh nghiệp phát hành trái phiếu gắn với tăng cường kiểm soát rủi ro.

Với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục rà soát các quy định để bảo đảm đẩy mạnh chuyển đổi phương thức quản lý từ "tiền kiểm" sang "hậu kiểm".

Ngoài ra, Thủ tướng lưu ý khắc phục triệt để những khó khăn, vướng mắc, tuyệt đối không phát sinh các thủ tục mới, đặc biệt không để tình trạng cắt giảm, bãi bỏ thủ tục, điều kiện kinh doanh nhưng lại lồng ghép vào tiêu chuẩn, quy chuẩn.

Không đưa nội dung mang tính chất định lượng, quá cụ thể vào luật

Về quan điểm, Thủ tướng yêu cầu quán triệt tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, luôn xác định xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật và kiểm tra, giám sát việc tổ chức thi hành pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, thường xuyên của các bộ, ngành Trung ương.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng về chất lượng và tiến độ việc xây dựng chính sách pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của bộ, ngành mình.

Các bộ, ngành tập trung nguồn lực khẩn trương xây dựng, hoàn thiện hồ sơ các dự án luật trình kỳ họp không thường lệ và kỳ họp thứ 2 của Quốc hội, trong đó, không để tình trạng phối hợp kéo dài hoặc chờ thống nhất giữa các cơ quan làm ảnh hưởng đến tiến độ ban hành văn bản.

Thời gian qua, Chính phủ đã tập trung triển khai quyết liệt nhiều nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng và hoàn thiện thể chế pháp luật. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng quán triệt việc bám sát thực tiễn, tháo gỡ các "điểm nghẽn" về pháp lý để tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Đáng chú ý, Thủ tướng nêu rõ không đẩy khó khăn cho người dân, doanh nghiệp trong thiết kế chính sách và xây dựng pháp luật; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, gắn với phân bổ nguồn lực và bảo đảm phù hợp với điều kiện, năng lực của địa phương.

Thủ tướng nêu về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư, kinh doanh, hành nghề, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, theo đúng chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: "Phải coi việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh bất hợp lý là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, không chỉ thực hiện trong các chiến dịch ngắn hạn".

Thủ tướng lưu ý, rà soát không đưa quy định về ưu đãi thuế, các nội dung mang tính chất định lượng, quá cụ thể vào luật, gây khó khăn cho thực thi pháp luật sau này.

Thủ tướng cũng yêu cầu hết sức quan tâm đến lực lượng cán bộ pháp chế; chủ động áp dụng các chính sách đặc thù theo quy định để thu hút, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tham gia các nhiệm vụ, hoạt động xây dựng pháp luật, nâng cao chất lượng của các dự án luật.

Vừa qua, Thủ tướng có văn bản chấn chỉnh tình trạng chậm ban hành quy định chi tiết thi hành, trong đó yêu cầu Bộ trưởng Tư pháp, các Bộ trưởng, trưởng ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành ngay 15 văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết đã có hiệu lực và 45 nghị định quy định chi tiết các luật, nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/7. Việc hoàn thành phải ngay trong tháng 6.