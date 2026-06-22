Về báo cáo chuyên đề về cơ chế, chính sách, giải pháp lớn để thể chế hóa các chủ trương, định hướng về phát triển kinh tế Nhà nước, Ban Chỉ đạo yêu cầu tiếp tục quán triệt và thống nhất nhận thức mới về kinh tế Nhà nước.

Theo đó, kinh tế Nhà nước phải là một chỉnh thể thống nhất bao gồm ngân sách Nhà nước, tài sản công, đất đai, tài nguyên, kết cấu hạ tầng, dự trữ quốc gia, doanh nghiệp nhà nước, tổ chức tín dụng Nhà nước, vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp công lập.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: TTXVN.

Về báo cáo chuyên đề cơ chế, chính sách, giải pháp lớn để thể chế hóa các chủ trương, định hướng của Đảng về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, Ban Chỉ đạo yêu cầu xây dựng cơ chế ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đặc thù, vượt trội, cạnh tranh, gắn với kết quả thực hiện và cam kết về công nghệ, nghiên cứu và phát triển, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực Việt Nam.

Ban Chỉ đạo cũng yêu cầu xây dựng cơ chế lựa chọn, quản lý và giám sát nhà đầu tư chiến lược; cơ chế điều phối quốc gia và liên kết vùng trong thu hút đầu tư nước ngoài.

Với báo cáo cơ chế, chính sách, giải pháp lớn về xử lý ô nhiễm không khí tại các đô thị lớn, Ban Chỉ đạo nhận định đây là vấn đề liên ngành, liên vùng, liên tỉnh, liên quan đến nhiều lĩnh vực như: giao thông, công nghiệp, xây dựng, năng lượng, nông nghiệp. Vấn đề này cũng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, chất lượng cuộc sống của nhân dân, năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia.

Vì thế, Ban Chỉ đạo yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy kiểm soát từng nguồn thải sang quản trị chất lượng môi trường không khí theo mục tiêu; phát triển hệ thống dữ liệu môi trường đồng bộ, hiện đại. Cùng với đó, Ban Chỉ đạo lưu ý cần xây dựng cơ chế theo dõi, đánh giá, cảnh báo sớm nguy cơ ô nhiễm; xác định rõ trách nhiệm của từng ngành, từng địa phương, từng nguồn phát thải.

Về báo cáo tình hình và giải pháp rà soát, sửa đổi, ban hành, bãi bỏ các quy định pháp luật để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong năm 2026, Ban Chỉ đạo nhấn mạnh mỗi thủ tục, điều kiện kinh doanh bất hợp lý được cắt giảm là một rào cản được tháo bỏ, một cơ hội phát triển được mở ra.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tạo chuyển biến đo được trong cắt giảm thủ tục hành chính, tháo gỡ điểm nghẽn thể chế. Ảnh: TTXVN

Ban Chỉ đạo đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ phải coi việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh bất hợp lý là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, không chỉ thực hiện trong các chiến dịch ngắn hạn. Theo Ban Chỉ đạo, cần chuyển từ tư duy quản lý tiền kiểm sang hậu kiểm trên cơ sở quản trị rủi ro; kiểm soát chặt chẽ việc ban hành mới thủ tục hành chính và điều kiện đầu tư kinh doanh.

Phải tạo chuyển biến đo được trong cắt giảm thủ tục hành chính

Về đề án "Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Bộ luật Tố tụng hình sự đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn mới", Ban Chỉ đạo định hướng nghiên cứu cơ chế tố tụng theo hướng hài hòa giữa yêu cầu bảo vệ công lý, đấu tranh phòng, chống tội phạm với yêu cầu khuyến khích khắc phục hậu quả, thu hồi tài sản, tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Về tổ chức thực hiện, từ nay đến cuối năm 2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ đạo chuẩn bị thật tốt các dự án luật, nghị quyết, đề án lớn để trình ra Quốc hội, khắc phục tình trạng chậm, nợ văn bản hướng dẫn thi hành.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chỉ đạo phải tạo chuyển biến đo được trong cắt giảm thủ tục hành chính, tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, hoàn thiện pháp luật các lĩnh vực trọng tâm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các thành viên Ban Chỉ đạo. Ảnh: TTXVN.

Sau phiên họp, từng thành viên Ban Chỉ đạo, từng cơ quan được giao nhiệm vụ phải bắt tay ngay vào việc. Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng kế hoạch theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận phiên họp, định kỳ báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo những công việc đã hoàn thành, việc chậm, việc khó, việc vượt thẩm quyền, việc cần phải tháo gỡ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước quán triệt không giao việc bằng khẩu hiệu, không chấp nhận tình trạng đã triển khai, đang nghiên cứu, đã quán triệt nhưng không xác định được sản phẩm nào đã hoàn thành, văn bản nào đã ban hành và thủ tục nào đã cắt giảm, xung đột pháp luật nào đã được xử lý và trách nhiệm của người đứng đầu đến đâu.