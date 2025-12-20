Chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, chủ trì phiên họp lần thứ 3 của Ban Chỉ đạo.

Về những kết quả sau gần 8 tháng triển khai Nghị quyết 68, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá, kỷ luật, kỷ cương hành chính trong triển khai nhiệm vụ được tăng cường, với cách làm mới đang từng bước phát huy hiệu quả.

Khu vực kinh tế tư nhân đã đóng góp quan trọng vào tăng trưởng GDP dự kiến trên 8% và kỷ lục xuất nhập khẩu khoảng 920 tỷ USD năm 2025, Việt Nam được xếp vào nhóm 15 nước có quy mô thương mại quốc tế lớn nhất thế giới.

Các chính sách ưu đãi, hỗ trợ thuế, phí, tiếp cận vốn, đất đai, thủ tục đầu tư, môi trường kinh doanh được các bộ, ngành, địa phương tập trung rà soát, hoàn thiện; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ các doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Nhật Bắc

Từ khi ban hành Nghị quyết 68, bình quân mỗi tháng có hơn 18.000 doanh nghiệp thành lập mới (tăng 38% so với bình quân 4 tháng đầu năm) và 11.300 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (tăng trên 46% so với bình quân 4 tháng đầu năm).

Tuy nhiên, Thủ tướng chỉ rõ, việc triển khai Nghị quyết số 68 còn một số hạn chế, bất cập, khó khăn, thách thức.

Thủ tướng khẳng định, khu vực kinh tế tư nhân phải góp phần quan trọng ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Các cơ quan trong hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng và cộng đồng doanh nghiệp phải cùng tham gia để thực hiện điều này; với tinh thần không cầu toàn, không nóng vội, không bỏ lỡ cơ hội; "lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ" giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Bộ Tài chính trình nghị định về quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Bộ Nông nghiệp và Môi trường hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai và quyết định hướng dẫn dự án xanh, tuần hoàn. Ngân hàng Nhà nước trình nghị định hướng dẫn hỗ trợ lãi suất 2% đối với dự án xanh, tuần hoàn. Bộ Tư pháp hoàn thiện chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh.

Thủ tướng lưu ý, các địa phương thường xuyên trao đổi, nắm chắc tình hình của doanh nghiệp tại địa bàn; vận hành ổn định chính quyền địa phương hai cấp, bảo đảm việc hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp.

Người đứng đầu Chính phủ giao Bộ Tài chính nghiên cứu xây dựng dự thảo Luật Kinh doanh cá thể; hoàn thiện khung pháp lý về trái phiếu doanh nghiệp tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.

Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh cải cách, cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh; tập trung chuyển đổi số để doanh nghiệp không phải đi lại nhiều lần, không phải chờ đợi, không phải "xin - cho"; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi và tăng cường kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh hậu kiểm, giảm tiền kiểm.

"Tạo mọi điều kiện thuận lợi phát triển đội ngũ doanh nghiệp tư nhân về số lượng và chất lượng, phát triển các doanh nghiệp lớn, dẫn dắt, đồng thời hỗ trợ hiệu quả doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, hộ kinh doanh; các doanh nghiệp hỗ trợ lẫn nhau, không để doanh nghiệp nhỏ và vừa bị bỏ lại phía sau...", Thủ tướng chỉ đạo.

Thủ tướng cũng yêu cầu tăng cường đối thoại, lắng nghe, phản hồi kịp thời kiến nghị của doanh nghiệp; đối thoại phải thực chất, không hình thức; phản hồi phải rõ ràng, đúng thời hạn, đúng thẩm quyền.

Thủ tướng yêu cầu từng bộ, cơ quan, địa phương cần chủ động giải quyết các vấn đề theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan; "không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm", không được để tình trạng "trên nóng, dưới lạnh", không "nói nhiều làm ít hoặc không làm".

Các cơ quan chức năng quan tâm bảo vệ doanh nghiệp trên không gian mạng và phòng chống gian lận thương mại, buôn lậu, hàng giả, hàng nhái, vi phạm sở hữu trí tuệ; đồng thời thúc đẩy xây dựng văn hóa kinh doanh.

Thủ tướng khẳng định, thông điệp xuyên suốt, nhất quán trong thực hiện Nghị quyết 68 là: "Lấy doanh nghiệp làm trung tâm - lấy hiệu quả làm thước đo - lấy kết quả thực tế làm đánh giá cuối cùng".